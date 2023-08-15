İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, başkan adaylığı ile ilgili bir açıklama yaptı mı? İmamoğlu'nun adaylık durumu merak ediliyor. İmamoğlu aday mı soruları gündemde yerini aldı. Peki, İmamoğlu aday mı? Ekrem İmamoğlu İBB başkan adaylığını açıkladı mı? İşte detaylar...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeniden aday olacak mı sorusu bir süredir gündemde yerini alıyor. İmamoğlu'nun yaptığı son basın açıklaması sonrasında İBB başkan adaylığındaki son durum merak konusu oldu. Peki, İmamoğlu aday mı? Ekrem İmamoğlu İBB başkan adaylığını açıkladı mı? Detaylar haberimizde...

İMAMOĞLU ADAY MI?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, düzenlediği basın toplantısı ile yol haritasını açıkladı. Seçimlerde İstanbul'u tekrar kazanmaları gerektiğini belirten İmamoğlu, "İstanbul'u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorum." diyerek adeta İBB Başkanlığı'na adaylığını ilan etti.

EKREM İMAMOĞLU İBB BAŞKAN ADAYLIĞINI AÇIKLADI MI?

Ekrem İmamoğlu, Haliç Kongre Merkezi Galata Salonu'nda düzenlediği basın toplantısı ile İBB Başkanlığı'na adaylığını ilan etti. İmamoğlu, "Geçen dört yılda İBB iktidarın baskılarına karşı en üst seviyede direncin simgesi oldu. Saraçhane, siyasi davalara karşı bir güçlü demokrasi meydanına dönüştü. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde vatandaşlarımızı beraber yol yürümeye davet ediyorum. İstanbul'u güçlendirmek Türkiye'yi güçlendirmektir' şiarıyla iş yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bizim yönetimimizdeki İstanbul, Türkiye'nin mutlu geleceğinin teminatı olmuştur. Demem o ki, İstanbul ve Türkiye'nin kaderleri mühürlüdür. Bu nedenle ben de kendimi İstanbul'la mühürlü kabul ediyorum. Hayatımı adadığım bu mukaddes şehre ve 16 milyon hemşerime en üst düzeyde hizmet etmeyi, Türkiye'ye hizmet etmek ve alternatif bir Türkiye vizyonu ortaya koymak olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.