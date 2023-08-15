İmamoğlu 2024 seçimlerine aday olacak mı ve Ekrem İmamoğlu açıklama yaptı mı soruları gündeme geliyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, düzenlediği basın toplantısı ile yol haritasını açıklarken aday olacak mı merak ediliyor. Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olacak mı sorusuna yanıt aranıyor. Peki, İmamoğlu 2024 seçimlerine aday olacak mı? Ekrem İmamoğlu açıklama yaptı mı?

Ekrem İmamoğlu İBB başkanlığına 2024 yerel seçimlerinde aday olacak mı ve İmamoğlu açıklama yaptı mı merak ediliyor. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimden yenilgi ile ayrılmasının ardından sık sık "değişim" mesajı veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeniden aday olup olmayacağı merak konusu olmuştu. İmamoğlu 2024 seçimlerine aday olacak mı? Ekrem İmamoğlu açıklama yaptı mı? Detaylar haberimizdedir…

İMAMOĞLU 2024 SEÇİMLERİNE ADAY OLACAK MI?

Seçimlerin ardından CHP'de yaptığı değişim çağrılarıyla gündeme gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, düzenlediği basın toplantısı ile yol haritasını açıkladı. Seçimlerde İstanbul'u tekrar kazanmaları gerektiğini belirten İmamoğlu, " İstanbul'u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorum." diyerek adeta İBB Başkanlığı'na adaylığını ilan etti.

EKREM İMAMOĞLU AÇIKLAMA YAPTI MI?

İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Geçen dört yılda İBB iktidarın baskılarına karşı en üst seviyede direncin simgesi oldu. Saraçhane, siyasi davalara karşı bir güçlü demokrasi meydanına dönüştü. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde vatandaşlarımızı beraber yol yürümeye davet ediyorum.

"İSTANBUL' A MÜHÜRLÜYÜM"

İstanbul'u güçlendirmek Türkiye'yi güçlendirmektir' şiarıyla iş yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bizim yönetimimizdeki İstanbul, Türkiye'nin mutlu geleceğinin teminatı olmuştur. Demem o ki, İstanbul ve Türkiye'nin kaderleri mühürlüdür. Bu nedenle ben de kendimi İstanbul'la mühürlü kabul ediyorum. Hayatımı adadığım bu mukaddes şehre ve 16 milyon hemşerime en üst düzeyde hizmet etmeyi, Türkiye'ye hizmet etmek ve alternatif bir Türkiye vizyonu ortaya koymak olarak görüyorum.

"İSTANBUL'U KAZANAN TÜRKİYE'Yİ KAZANIR"

İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır, ben bu sözü çok önemsiyorum. Şüphesiz yerel seçimlerde İstanbul'u kazanmak büyük bir siyasi başarıdır, bunu biliyorum. İstanbul'u kazanan bir belediye başkanı dünyanın en güzel şehirlerinden birine hizmet etme onuruna ulaşır. Eğer o kişi bu fırsatı iyi değerlendirirse bu başarı onu ulusal ve uluslararası siyasette başka noktalara taşır buna şüphe yok. Ama ben 'İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır' sözünü sadece seçim galibiyeti olarak anlamıyorum. Benim gözümde İstanbul, Türkiye'nin gelecek tahayyülünün hayata geçtiği şehir olmalıdır.

Hayatım boyunca bir koltuğa değil sürekli bir misyona aday oldum. Bugün bu misyon Türkiye'nin yeni bir siyaset, yeni bir yönetim anlayışına kavuşturulması misyonudur. Bu topraklarda cesur bir demokrasinin, adaletin, hukukun üstünlüğünün ve güçlü bir devletin yeniden tesisi benim öncelikli hedefimdir. Hayatımın hiçbir döneminde siyaseti sadece siyasi partilerden ibaret görmedim. Partiler demokratik hayatın önemli organlarıdır ama gücünü yerelden alan bir yönetici olarak siyaseti hep toplumla omuz omuza yapılan dönüştürücü bir eylem olarak gördüm.

Geçmişte olduğu gibi bundan sonraki yolculukta da benim yol arkadaşlarım gençler ve kadınlardır, emekliler ve yaşlılardır, engelliler ve keşfedilmeyi bekleyin girişimci zihinlerdir. Bu vesileyle Türkiye'nin yönetiminden, yoksulluktan, demokrasimizin ölüme terk edilmesinden, emeğin sömürülmesinden, kültür hayatımızın çölleşmesinden, gençlerimizin doktorlarımızın ülkelerini terk etmesinden isyan eden tüm yurttaşlarıma sesleniyorum… Sevgili yurttaşlarım İBB'yi hep birlikte korumalıyız. İBB'nin bu iktidarın eline geçmesinin maliyetinin idrakına varmalıyız. Geçen sürede İBB'yi gayrihukuki yollarla elde etmek için çok yol denendi.

"İSTANBUL İTTİFAKINI KURMAK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Seçimlerde İstanbul'u hep birlikte tekrar kazanmak için bir araya gelmeliyiz. Aramızdaki tartışmaları bir kenara bırakıp milletçe bu sürece odaklanmalıyız. Bu başarı için parti ayrımı yapmadan beraberce hareket etmemiz gerekiyor. Partiler ötesi İstanbul ittifakını kurmak için elimden geleni yapacağım.

EKREM İMAMOĞLU

"MAYIS SEÇİMİNDEKİ HAYAL KIRIKLIĞI BENİ DERİNDEN ÜZDÜ"

Özellikle CHP'li yol arkadaşlarıma da seslenmek istiyorum; Mayıs 2023 seçimlerinde yaşadığımız hayal kırıklığı ifade ediyorum ki beni çok derinden üzmüştür. Ben bunu birçok vesile ile de dile getirdim. Halkımızdan bu seçim mağlubiyetinden dolayı özür diledim. Bu hayal kırıklığının nedenlerinden biri de unutmayalım ki yenilginin sorumluluğunu üstlenme, gerçekle yüzleşme konusunda gerekli duyarlılığın gösterilmemesidir, gösterilememesidir. 28 Mayıs gecesinden başlayarak ortaya konan tavır partililerimizi seçmenlerimizi anlamak ve hissetme kaygısından ne yazık ki maalesef ki çok uzaktır. Ben bu mağlubiyetin partimizde köklü ve kapsayıcı bir tazelenme sürecinin başlamasına vesile olduğunu da görüyorum.

"İSTANBUL'U BİR KEZ DAHA SAVUNMAK İÇİN YOLA ÇIKIYORUM"

Artık CHP seçim kaybedemez, kaybetmemeli. CHP, ikinci parti olmakla övünemez, övünmemeli. CHP önderliğindeki toplumsal ve siyasal muhalefetin aynı zamanda yerel seçimleri kazanması zorunluluktur. CHP'liler bu yüksek kazanma arzusu ile bilinci ile hareket etmek mecburiyetindedir. Belediye meclislerini de hep birlikte kazanmalıyız. Bütün örgütümüz bu değişim sürecini uyum içinde tamamlamak ve çalışmak zorundadır. İstanbul'a hizmet dünyaya hizmettir. Bu mukaddes şehrin en başarılı belediye başkanı olacağına söz verdim. İstanbul'u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorum. 4 sene olduğu gibi 16 milyona hizmet için yola çıkıyorum. 2019'da olduğu gibi CHP'lilerle, farklı partililerle gönül vermiş arkadaşlarla yola çıkıyorum."

TOPU PARTİYE ATTI

İmamoğlu, soru cevap kısmında ise "Ben parti süreçlerini iyi bilen bir insanım. Bazı parti içerisinde görevi olan kişilerin kamuoyunda yaptığı açıklamalar ne kadar kritik bir disiplin sorun ise benim de adayım demem sorun teşkil edebilir. Ben adayım demedim, yola çıkıyorum dedim" ifadelerini kullandı.

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