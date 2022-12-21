İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Yüksek Seçim Kurulu üyelerine "hakaret" suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Şimdi ise tekrardan dava açılmasıyla ilgili bir iddia var. Vatandaşlar ise arama motorlarında İmamoğlu 2. dava nedir? Ekrem İmamoğlu'na 2. dava neden açılıyor? Ekrem İmamoğlu 2. dava ne? sorularını araştırıyor.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın yeni duruşması bugün görüldü. İmamoğlu Yüksek Seçim Kurulu üyelerine "hakaret" suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Şimdi ise Ekrem İmamoğlu'na 2. dava açılmasıyla ilgili bir iddia atıldı. Peki, İmamoğlu 2. dava nedir? Ekrem İmamoğlu'na 2. dava neden açılıyor? Ekrem İmamoğlu 2. dava ne?

İMAMOĞLU 2. DAVA NEDİR?

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın yazdığı haberde şu ifade yer alıyor; "Anlattıklarına göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uzun süre önce dile getirdiği, 'belediye kadroları içinde terör ile iltisaklı kişilerin olduğuna' dönük iddiası üzerinden Büyükşehir Belediyesi bir soruşturma geçirmişti. Ancak herhangi bir olguya rastlanmadığı belirtilmişti." sözlerine şöyle devam etti;

"Ancak yakın zamanda ikinci bir müfettiş görevlendirilmiş ve Büyükşehir'de yeni bir inceleme başlatılmış. Yine iddialarına göre ikinci müfettiş 105 belediye çalışanını terörle iltisaklı bulduğunu belirten rapor vermiş. Üzerinde durdukları böyle bir sürecin başlaması halinde İmamoğlu'nun terör örgütleriyle iltisaklı kişileri işe alıp, onlara destek olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılıp görevinden açığa alınması.



Bunun cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde olma ihtimali üzerinde de durulmuş. Hukukçular, 'Ahmak…' sözünün kanun gereği belediyedeki göreviyle alakalı olmadığı için İçişleri Bakanı'nın açığa alma yetkisinin bulunmadığını anımsatmış.

Ancak terör ile ilgili konularda Bakanlık yetkisinin bulunduğuna vurgu yapmış. Buna karşı nasıl bir siyasi taktik geliştirmeleri gerektiği üzerinde durulmuş. Beklenti 6'lı Masa ile de bağlantılı kalarak bu tür gelişmelere karşı kamuoyu oluşumunu sağlamak"

EKREM İMAMOĞLU YSK ÜYELERİNE NE DEDİ?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin YSK tarafından iptal edilmesinin ardından yeniden sandığa gidilmiş, 23 Haziran 2019'da yapılan seçimlerde Ekrem İmamoğlu bir kez daha başkan seçilmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekim 2019'da Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ne katılmak için Fransa'ya giden İmamoğlu'yla ilgili isim vermeden, "Avrupa'ya giderek Türkiye'yi şikâyet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek" demişti. İmamoğlu da üstü kapalı olarak, "31 Mart'ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa'da, onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır" ifadelerini kullanmıştı. "Seçimi iptal edenler ahmaktır" sözleri üzerine YSK'nın suç duyurusuyla dava açılmıştı.

İmamoğlu, mahkemedeki savunmasında şunları söylemişti: "Öncelikle burada verilen demeç bir soru üzerine verilen demeçtir. Sorunun temelinde İçişleri Bakanı'nın şahsıma yönelik açıklamalarında 'Ahmak' kelimesini kullanmasıdır. Söz konusu cevabım bu sorunun üzerine olmuştur. Dolayısıyla bana kullanılan bu 'ahmak' kelimesine karşılık olarak kullanılmış bir kelimedir ve muhatabı da Sayın İçişleri Bakanı'dır. İçişleri Bakanı bu tarz ifadeleri birçok kez şahsıma yönelik kullanmıştır ve kullanmaya da devam etmektedir. Bu tarz cümlelerin hem seçim ortamında hem de seçim iptal edilmeyen önceki beyanlarında da görmek mümkündür."

Bugün yapılacak duruşmada ise mahkemenin karar vermesi bekleniyor. CHP İstanbul Hukuk Komisyonu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, İmamoğlu'na destek olmak için tüm avukatlara adliyeye gelmeleri için çağrıda bulundu. CHP İstanbul Hukuk Komisyonu'nun çağrısı şöyle; "İstanbul'u birlikte kazandığımız ve adalet arayan tüm avukatlara çağrımızdır: 14 Aralık Çarşamba saat 10.45'te cübbelerimizle Anadolu Adliyesi'ndeyiz. Halkın iradesini gasp ederek İstanbul'u yargılayanlara karşı Ekrem İmamoğlu'nun yanındayız!"