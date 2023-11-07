Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in yarıştığı CHP başkanlık seçimlerinde sosyal medyaya yansıyan bir görüntü uzun zamandır çok konuşuluyor. Görüntülerde bir kişinin Kemal Kılıçdaroğlu'na bağırması ve yönlendirmesi dikkat çekiyor. Peki videodaki İmambakır Üküş kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? CHP Kongresinde Kemal Kılıçdaroğlu'na bağıran kişi kim? İşte detaylar…

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay yenilgisi sonrası gündem olan videoda bir kişinin CHP önceki dönem Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na "Hayır, hayır olamaz! Çekilmiyoruz yarışacağız." demesi konuşulmuştu. Peki, İmambakır Üküş kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? CHP Kongresinde Kemal Kılıçdaroğlu'na bağıran kişi kim? İşte detaylar…

İMAMBAKIR ÜKÜŞ KİMDİR, ASLEN NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

İmambakır Üküş, bir Türk gazeteci ve yazarıdır. Şu an İstanbul Gerçeği gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapmakta ve aynı gazetenin yazarlarından biri olarak faaliyet göstermektedir. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanları arasında tanınır. İmambakır Üküş, CHP'ye yakın isimler arasında yer alır ve Kılıçdaroğlu'nun siyasi danışmanlığını yapar. İmambakır Üküş'ün, yaşamı, kariyeri ve siyasi etkisi hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, İstanbul Gerçeği gazetesindeki Genel Yayın Yönetmeni ve danışmanlık görevine dikkat çekmek önemlidir. İmambakır Üküş, CHP içindeki siyasi süreçlerde nasıl bir rol aldığı ve görevi bilinmemektedir.

CHP KONGRESİNDE KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA BAĞIRAN KİŞİ KİM?

İddiaya göre kongrenin 2. tura kalması üzerine İmambakır Üküş isimli gazeteci Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Sakın çekilmeyin, biz izin vermiyoruz." dediği öne sürülüyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk tur oylamada mağlup olduğu sırada yarıştan çekilme düşüncesine kapıldığı bir anda, İmambakır Üküş'ün müdahale ederek bu kararın değişmesine neden olduğu iddia edilmektedir. Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından biri olduğu öne sürülen Üküş, "Sakın geri adım atmayın, biz müsaade etmiyoruz" diyerek ikinci tur oylamaya katılmasını baskıladığı iddia ediliyor.