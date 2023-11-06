Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken İmambakır Gümüş izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, İmambakır Gümüş kaç yaşında, nereli? İmambakır Gümüş hayatı ve biyografisi! İmambakır Gümüş kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken İmambakır Gümüş hakkında araştırmalar yapılıyor. İmambakır Gümüş kimdir? İmambakır Gümüş kaç yaşında, nereli? İmambakır Gümüş hayatı ve biyografisi!

İMAMBAKIR GÜMÜŞ KİMDİR?

Gazeteci ve yazar olarak tanınan İmambakır Üküş, İstanbul Gerçeği gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni'dir.

İmambakır Üküş, ayrıca aynı gazetenin köşe yazarlarından biri olarak da yazılarına devam etmektedir.