Karabük'te görevli olduğu caminin imam odasında eşi tarafından başka bir kadınla çıplak halde basıldığı iddia edilen İmam Yusuf Ziya S. gündem oldu. Peki, İmam Yusuf Ziya S. Kimdir? İmam Yusuf Ziya S. İddialara ne cevap verdi?

Karabük'e bağlı Sipahiler Köyü Camii'nde üç yıldır imam olan Yusuf Ziya S. ile ilgili eşinin ortaya attığı iddia gündeme oturdu. Gelişmeler gündem olurken İmam Yusuf Ziya S. Kimdir, İmam Yusuf Ziya S. İddialara ne cevap verdi, merak edildi.

İMAM YUSUF ZİYA S. KİMDİR?

Karabük'te görevli olduğu caminin imam odasında eşi tarafından başka bir kadınla çıplak halde basıldığı iddia edilen İmam Yusuf Ziya S., ilk kez konuştu. Hakkındaki iddiaları yalanlayan İmam Yusuf. Ziya S., kendisine komplo kurulduğunu öne sürerek, "Aslında bahsi geçen olay tamamen ailesel bir mevzudan ibarettir" dedi.

Skandal olayın ardından iddiaların hedefindeki İmam Yusuf Ziya S. ilk kez konuştu. Beyaz TV'ye açıklamalarda bulunan Yusuf Ziya S., kendisine iftira atılıp komplo kurulduğunu iddia etti. Yusuf Ziya S., "Bana bu aciz iftirayı atan zannımca ya benimsin ya rezilsin embesilliğini kendisine düstur edinmiş sıkıntılı kimselerdir. Ben ilahiyat fakültesi ve adalet mezunu, ne yaptığını bilen, çevreme, görevime saygılı ve sadık bir din adamıyım" ifadelerini kullandı.

İMAMIN EŞİNDEN AÇIKLAMALAR

Olaydan sonra çıkan arbedeye jandarmaya müdahale ederken, A.S., ifadesinde, "Eşim Yusuf Ziya S.'nin imamlık yaptığı camiye namaz saatleri dışında uzun süreli gidip gelmemesi ve hemen hemen her geceyi camide geçirmesi üzerine şüphelenmeye başladım. 10 Kasım'da camiye gittim. Caminin ikinci katına dışarıdan giriş yaptığımda içeriden televizyon sesi duydum. Sesin geldiği yerin camları gazete ile kaplıydı. Odanın, cemaat az olduğu için kışın namaz kılınan yer olduğunu tespit ettim. İçeri girmek için kapıyı çaldım, açan olmadı. Televizyon sesi kesildi, içeriden toparlanma sesleri geldi. Camlara yapışık olan gazete aralarından bakmaya çalıştım. 'Kapıyı açmazsanız kıracağım. Size zarar vermeyeceğim' diye bağırdım" ifadelerini kullandı.