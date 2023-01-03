Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Memur ve emekli maaş artışını yüzde 25 olarak belirledik." açıklamasında bulundu. Birçok memurun yeni yıldaki güncel zamlı maaşları belli oldu. Bunlardan birisi de imam maaşıdır. Peki, İmam maaşı ne kadar oldu 2023? Yeni yılda zamlı imam maaşları kaç TL? İmam maaşlarına yüzde kaç zam geldi? İşte detaylar...

İmam maaşları kaç TL? İmam maaşı ne kadar oldu? İmamlar ne kadar alacak? İmam maaşına % kaç zam geldi? gündemin merak edilen başlıkları arasında geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradan sizlere ve tüm milletime memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum." ifadelerini kullandı. Peki, İmam maaşı ne kadar oldu 2023? İşte güncel 2023 zamlı imam maaşları...

2023 ZAMLI İMAM MAAŞLARI NE KADAR?

Yapılan zamlara göre vaiz 1/4 maaşları 15.940 TL'ye yükseldi. Vaiz maaşları belli olurken imam ve müezzin maaşları kaç TL olacak henüz açıklanmadı. Ek olarak 2023 imam-hatip emekli memur maaşları 7 bin 476 TL'den 10 bin 513 TL'ye yükseldi.

2023 GÜNCEL MEMUR MAAŞLARI KAÇ TL?

2023 güncel memur maaş tablosu şu şekilde: