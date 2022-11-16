İmam Altınbaş kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İmam Altınbaş'ın hayatı ve biyografisi!
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Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında İmam Altınbaş geliyor. Peki, İmam Altınbaş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, doğum tarihi kaç, mesleği ne? İmam Altınbaş'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde...
İş Adamı İmam Altınbaş kimdir merak ediliyor. Peki, İmam Altınbaş kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İmam Altınbaş'ın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...
İMAM ALTINBAŞ KİMDİR?
İmam Altınbaş, 1965 Gaziantep doğumludur. Evli ve 2 çocuk babası olan İmam Altınbaş, Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı'dır. İmam Altınbaş, İMMİB Yönetim Kurulu Başkan Vekili'dir.
İmam Altınbaş doğum tarihi : 1965
İmam Altınbaş kaç yaşında : 57 yaşında
İmam Altınbaş nereli : Gaziantep
İmam Altınbaş mesleği ne : Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı