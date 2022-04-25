İmalı sözler 2022: Sevgiliye, kocaya imalı sözler! En imalı sözler nelerdir? Resimli imalı sözler, kısa imalı sözler

HANİ, DİYARBAKIR (Haberler.com) - İmalı sözlerle duygularınızı ifade edebilir ve karşınızdaki kişiye imalı mesajlar gönderebilirsiniz. Whatsapp, Twitter, İnstagram imalı sözler nelerdir? Sevgiliye imalı sözler! Kocaya imalı sözler! İmalı mesjalar 2022 nelerdir? en imalı, resimli imalı, kısa imalı sözler...

İMALI SÖZLER 2022

- Keşke onu bir beden küçük alsaydın. Gözümde küçülünce de giyerdin.

- İnsanlar yanlış yapabilirler, yalnız büyük insanlar yanlışlarını anlarlar.

- Gerçeği insanların ölçüleri ile değil, insanları gerçeğin ölçüsü ile tanı.

- Tereddüt edersen bacakların seni taşımaz. "Yürüyeceğim" de, bas ve yürü!!

- Sevgililer, güzelliğe zamanla alışıp onu gözleriyle değil duygularıyla görmeye başlarlar.

- Şurada burada güçlü adımlarla dolaşmaktansa doğru yolda sekerek yürümek daha iyidir.

- Kendilerine yardım etmeyen insanlara yardım etmeğe çalışmak faydasızdır.

- Kişiliğinde şeref yoksa eğer, ne kadar başın dik yürürsen yürü gökyüzü bile yüzüne tükürür!

- Gitsen de artık beni bağlamaz. Hani bir söz vardır ya kendi düşen ağlamaz..!

- Kaçanların değil savaşanların hakkıdır güzel günler…

- Benden umudu kes artık, senden sonra içimdeki hayvan sevgisi azaldı.

İmalı sözler

- BazıIarı haddini aşıp, hayatıma burnunu sokarsa; ben de saygımı aşıp, itinayla lafımı sokarım.

- Kırık dökük gözyaşları var yüzümde. Sildikçe artıyor, durdukça acıyor.

- Kuzular için ağlayan kurtlarda vardır hayatta!

- Kıskanmak yerine, örnek almayı deneseniz belki içten içe büyüyen fesatlığınız da son bulur. Deneyin.

- Aşkımı değişecek kimse yok. Bozar mı sandın sensizlik.

- Attığınız ya da atacaklarınız kazıkları saklıyorum, saklıyorum ki gün gelip bana döndüğünüzde sizi ağırlayacak yerim olsun.

- Beni sevmeyen herkese sonsuz teşekkürlerimi yolluyorum. Merak etmesinler ben de onları sevmiyorum.

- Laf olsun diye konuşmuyorum ki konuşuyorum laf oluyor.

- Tekme yiyen köpeğin dişleri daha sivridir.

- Bir "zam" da şu insanlara gelse kendilerini bu kadar "ucuza" satmasalar...

- Her şeyi bilmene gerek yok haddini bil yeter.

- O kadar yoruldum ki artık hiçbir şeye şaşırmıyorum.. Ve umurumda değil hiç kimse, Ne halim varsa görmekle meşgulüm...

SEVGİLİYE İMALI SÖZLER

- Etme sırtını duvardan başkasına emanet, en kralının bile içinde vardır bir nebze ihanet…

- Edebim el vermez edepsizlik edene. Susmak en güzel cevap, edebi elden gidene.

- Benden umudunu kes artık, senden sonra içimdeki hayvan sevgisi azaldı.

- 14 Şubat'ta sevgilimle yemeğe çıkacağız, oradan sonra parti falan takılacağız. Şaka şaka tabii ki sevgilimiz mi varda gezeceğiz, evde oturup çayla abur cubur yiyeceğiz.

- Karakterim ve tavrımı birbirine karıştırmayınız! Karakterim "kim olduğumla" ilgilidir, tavrım "sizin kim olduğunuzla."

- Ben seni seviyorum amalarına karşılık, ama ben seni seviyorumlarım vardı, gittikçe devrikleşti sildim hepsini.

- Ben konuştum sen duymak istemedin. Şimdi sen konuşmak istiyorsun. Özür dilerim. Bu lisani bilmiyorum.

- Yol vermek sadece trafikte işe yaramaz, hayatınızdaki 'gereksizler' için de kullanın.

- Fırtınanın şiddeti ne olursa olsun, martı sevdiği denizden asla vazgeçmez unutma…

- Bir kadının yüzünde taşıdığı ifade, sırtına giydiği elbiseden daha önemlidir.

- Ben en azından katilimi tanıyorum. Fakat sen bir gün sevilmediğin bir yürekte, kim vurduya gideceksin…

Sevgiliye imalı sözler

KISA İMALI SÖZLER

- En önemli vazifemiz; kulaklarımızı, söylediklerimizi duymaya alıştırmamızdır.

- Öfkenin ateşi önce sahibini yakar, sonra kıvılcımı düşmana ya varır ya varmaz.

- Yeryüzü taşla doludur. Ama pek azı boyunlara kolye olur.

- Her yüzüne güldüğüm kendini değerli sanmasın! Ben sadece gülmeyi seviyorum.

- Söz gümüş sükut altınsa hak edene sevmek pırlantadır.

- Huzur lazım, kaçmak lazım bir kış günü...

- Üzme beni. Gün gelir alnım yerine toprağımı öpersin.

- Noktayı koyduğumda ne senden bir eser kalacak, ne de bende bir kelime kalacak…

- Pencereden bakan dışarısını görür. Pencereye bakan ise camın kirini.

- Öfkenin ateşi önce sahibini yakar, sonra kıvılcımı düşmana ya varır ya varmaz.

- Kötü haberlerin kanatları vardır. İyi haberlerin ise ayakları dahi bulunmaz.

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