İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlerden etkilenen vatandaşlarımız için "Bir Kira Bir Yuva" kampanyası başlattı. Kampanyaya dair İlyas Salman ne kadar bağış yaptı? Sorusu da oldukça merak edildi. Peki, İlyas Salman ne kadar bağış yaptı? İlyas Salman Bir Kira Bir Yuva kampanyası için kaç TL bağış yaptı?

Usta oyuncu İlyas Salman "Bir Kira Bir Yuva" kampanyası için bir emekli maaşını bağışladı

İlyas Salman ne kadar bağış yaptı? Sorusu, gerçekleştirilen yardım gecesinin ardından merak edildi. Halk TV'de yayınlanan yardım gecesi yaklaşık 6 saat sürdü. Twitter hesabından toplanan bağış miktarını açıklayan Soyer, "Hedefimizi aştık… 33.098 ailemize kira desteği için 330 milyon TL topladık" ifadelerini kullandı. Peki, İlyas Salman ne kadar bağış yaptı? İlyas Salman Bir Kira Bir Yuva kampanyası için kaç TL bağış yaptı?

İLYAS SALMAN DEPREM İÇİN BAĞIŞ YAPTI MI?

Ekonomik şartlarının daha fazla bağış yapmaya elverişli olmadığını söyleyen İlyas Salman, yaptığı bağışla ilgili, "Düzenin sanatçısı olmadığım için ilk kez pişmanım. Çok param olsaydı, bu kampanyaya daha fazla katkı yapabilirdim ama bir emekli maaşımı bağışlayabiliyorum" ifadelerini kullandı.

330 MİLYON TL TOPLANDI

Halk TV'de yayınlanan gecenin ardından Twitter hesabından toplanan miktarı açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Hedefimizi aştık… 33.098 ailemize kira desteği için 330 milyon TL topladık" dedi.

Çok sayıda yardımın yağdığı gecede Gülşen, Armağan Çağlayan, Metin Akpınar, Yıldız Tilbe, Hakan Altun, Sıla, Mert Fırat, Meltem Cumbul ve Pınar Deniz gibi ünlü isimler de bağış yaptı.