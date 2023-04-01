Son zamanlarda sosyal medya üzerinde yer almakta olan duyumlar ile oyuncu ve tiyatro sanatçısı İlyas Salman milletvekili adayı mı oldu? Sorusu merak ediliyor ve araştırılıyordu. Peki, İlyas Salman milletvekili adayı mı oldu? İlyas Salman hangi partiden milletvekili adayı oldu?

Seçimlere sayılı günler kala siyasi partiler de ünlü isimleri taraflarına çekmeye çalışıyor. Son haber ise Yeşilçam efsanesi İlyas Salman'dan geldi. Merak edilen soruyu Salman, sosyal medya üzerinden yayınladığı video ile yanıtladı. Böylece sevenleri tarafından merak edilmekte olan İlyas Salman milletvekili adayı mı oldu? Sorusu yanıt buldu. Peki, İlyas Salman milletvekili adayı mı oldu? İlyas Salman hangi partiden milletvekili adayı oldu?

İLYAS SALMAN MİLLETVEKİLİ ADAYI MI OLDU?

Salman Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) İstanbul milletvekili adayı oldu. TKP'nin sosyal medya hesabından, sanatçı İlyas Salman'ın adaylığını açıkladığı video paylaşıldı.

Videoda adaylığını açıklayan Salman, "Descartes, bundan yüzlerce yıl önce 'İnsan düşünen hayvandır' demiş. Descartes, çok geç kalmış bir düşünür. 21. yüzyılda insan, seçmesini bilen bir hayvandır. Şöyle düşünüyorum: Dünyada en çirkin kokan şey, saklanan düşüncedir. Para bile saklandığı zaman kokar, ama saklanan düşünce kadar pis kokamaz. Mezara götürülen düşüncenin de kimseye faydası yoktur. Bu seçimlerde Türkiye Komünist Partisi'nden milletvekilliğine adaylığımı koydum. Size bir tek söz verebilirim: Sarayın dalkavuğu değil, halkın soytarısı olacağım. Söz!" ifadelerini kullandı.