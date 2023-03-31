Seçimlere sayılı günler kala siyasi partiler de ünlü isimleri taraflarına çekmeye çalışıyor. Son haber ise Yeşilçam efsanesi İlyas Salman'dan geldi. İlyas Salman hangi partiden milletvekili adayı? İlyas Salman milletvekili adayı mı? İlyas Salman TKP'den milletvekili adayı mı?

İlyas Salman milletvekili adayı mı? Seçimlere sayılı günler kala siyasi partiler de ünlü isimleri taraflarına çekmeye çalışıyor. Son haber ise Yeşilçam efsanesi İlyas Salman'dan geldi. İlyas Salman hangi partiden milletvekili adayı? İlyas Salman milletvekili adayı mı? İlyas Salman TKP'den milletvekili adayı mı? Detaylar...

İLYAS SALMAN MİLLETVEKİLİ ADAYI MI?

Oyuncu ve tiyatro sanatçısı İlyas Salman, Türkiye Komünist Partisi'nden İstanbul milletvekili adayı oldu. Adaylığını çektiği video ile duyuran Salman, "Size bir tek söz verebilirim: Sarayın dalkavuğu değil, halkın soytarısı olacağım. Söz!" ifadelerini kullandı.

TKP'DEN MİLETVEKİLİ ADAYI OLDU



Salman Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) İstanbul milletvekili adayı oldu. TKP'nin sosyal medya hesabından, sanatçı İlyas Salman'ın adaylığını açıkladığı video paylaşıldı.

"HALKIN SOYTARISI OLACAĞIM"

Videoda adaylığını açıklayan Salman, "Descartes, bundan yüzlerce yıl önce 'İnsan düşünen hayvandır' demiş. Descartes, çok geç kalmış bir düşünür. 21. yüzyılda insan, seçmesini bilen bir hayvandır. Şöyle düşünüyorum: Dünyada en çirkin kokan şey, saklanan düşüncedir. Para bile saklandığı zaman kokar, ama saklanan düşünce kadar pis kokamaz. Mezara götürülen düşüncenin de kimseye faydası yoktur. Bu seçimlerde Türkiye Komünist Partisi'nden milletvekilliğine adaylığımı koydum. Size bir tek söz verebilirim: Sarayın dalkavuğu değil, halkın soytarısı olacağım. Söz!" ifadelerini kullandı.