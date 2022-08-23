İlyas Salman, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden meslektaşı Civan Canova için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Gelişme sonrası İlyas Salman, Cihan Canova için ne dedi ve İlyas Salman, Cihan Canova paylaşımı ne gibi konular merak edildi.

son yolculuğuna uğurlanan Canova'nın cenazesine çok sayıda meslektaşı katıldı. Bazı meslektaşları ise taziyelerini sosyal medya üzerinden dile getirdi. O isimlerden biri de İlyas Salman oldu. İlyas Salman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dikkatleri çekerken İlyas Salman, Cihan Canova paylaşımı ne,İlyas Salman, Cihan Canova için ne dedi gibi soruların odağı haline geldi.

İLYAS SALMAN, CİHAN CANOVA PAYLAŞIMI NE?

İlyas Salman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sınıftayken civandın, hala civan olarak gittin. Işıklar içinde uyu." ifadelerini kullandı.

İlyas Salman'ın bu paylaşımının altına "Ünlüler mezarlarına elektrik hattı mı çektiriyor?, Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun gibi sözler söylemek, zorlarına gidiyor, bu tarz laflarla ahirete inanmadıklarını göstermeye çalışıyorlar işte" şeklinde yorumlar yapıldı.

İLYAS SALMAN NE DEDİ?

İlyas Salman ise, "Peki biz de kendimize göre baş sağlığı dilesek ne olur? Sizi kırmayız ki." yorumunu yaptı. İlyas Salman, "Ölen arkadaşımı kendimce andım diye o kadar kötü şeyler yazılmış ki. İnanca saygı önemli tabii, peki tüm inançlara saygı?" diye yazdı.