İlyas Salman aday mı? 2023 İlyas Salman nereden, hangi ilden, hangi partiden aday oldu?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise İlyas Salman aday mı? 2023 İlyas Salman milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, İlyas Salman aday mı? 2023 İlyas Salman milletvekili adayı mı? İşte detaylar...