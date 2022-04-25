İltifat sözleri: Sevgiliye iltifat sözleri, etkileyici iltifat sözleri, güzel iltifat sözleri nelerdir? Söylenecek en iyi iltifat sözleri!

Birine güler yüz gösterme, hatırını sorma, tatlı davranma iltifat olarak tanımlanır. Güler yüz sözleri, hatır sorma sözleri, tatlı davranma sözlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz. Peki, en iyi iltifat sözleri nelerdir? İltifat sözleri kısa! En güzel iltifat sözleri ve mesajları nedir? En etkileyici iltifat sözleri, sevgiliye iltifat sözleri ve mesajları, güzel iltifat sözleri...

İLTİFAT NEDİR?

TDK'ya göre iltifat "Birine güler yüz gösterme, hatırını sorma, tatlı davranma" , "İlgi gösterme, rağbet etme" , "Söz söylerken, daha çok etki sağlamak için beklenmedik bir anda sözü, konu ile çok yakından ilgili birine veya bir şeye yöneltme." , "Yüzünü çevirerek bakma." anlamlarına gelmektedir.

TDK iltifat 1. anlamı : Birine güler yüz gösterme, hatırını sorma, tatlı davranma.

TDK iltifat 2. anlamı : İlgi gösterme, rağbet etme.

TDK iltifat 3. anlamı : Söz söylerken, daha çok etki sağlamak için beklenmedik bir anda sözü, konu ile çok yakından ilgili birine veya bir şeye yöneltme.

TDK iltifat 4. anlamı : Yüzünü çevirerek bakma.

İLTİFAT SÖZLERİ

- İltifat eden iltifat bulur...

- Şimdi bana öyle bir söz söyle ki, ilk söyleyen sen, ilk duyan ben olayım.

- Adım şaire çıktı civarda. Kimse senin şiir olduğunun farkında değil henüz.

- Senin güzelliğini anlatmaya dünyalar değil, lisanlar bile yetmez.

- Parlayan gözlerin ile karanlık gecelerime ay gibi doğuyorsun.

- Seni gören kelebekler, narinliğin karşısında mest olur.

- Dokunmadan sevmenin mümkün olduğunu senden öğrendim.

- Mavi gözlerin, gökyüzü oldu dünyamın.

- Senin gülüşün benim en sevdiğim mevsim.

- Hayal ettiğim ne varsa seninle yaşamak istiyorum.

- Seni kelimeler ile anlatmak çok zor. Muhteşem desem yine eksik kalıyor anlamın.

- Bu kadar muhteşem olamaz bir insan. Bu kadar kusursuz bu kadar mükemmel.. Kirpiklerinin dizilişi bile sırayla senin.

- Okyanus içinde gizlenmiş bir adasın kimsenin ulaşamadığı.

- Güller bile kıskanır seni gördükleri zaman kendi güzelliklerini.

- Hiç yazılmamış bir şiirsin sen, daha önce eşi benzeri olmayan.

- Sabah olmuş. Sen mi uyandın yoksa gönlüme güneş mi doğdu.

- Hayallere bile sığmıyorsun. Daha nasıl anlatayım?

- Seni gördüm ve dedim ki; "Bu dünyanın en güzel şeyi sensin!"

- Ne bileyim be sevgili. Öyle güzel baktın ki gözlerime, sevmek değil ölmek geldi içimden.

- Huzur kokuyor geçtiğin her yer.

İltifat sözleri

SEVGİLİYE İLTİFAT SÖZLERİ

- Sonu mutlu biten masallar gibisin sen.

- Ben seni sevmek için değil, sevmek nasıl olurmuş gör diye sevdim.

- Sen olmadan nasıl var olacağımı bilmiyorum.

- Kusursuz tavırların var. Korkunç kararlar verdiğimde beni yargılamadığın için sana minnettarım.

- Ben çoktan şairdim ama senin gibi şiiri ilk defa dinliyorum.

- Gözlerindeki saklı cenneti benden başkası fark etsin istemiyorum.

- Hiçbir hayale sığdıramadığım tek gerçeğimsin. Sevdim işte, ötesi de yok gerisi de.

- Seni hak edecek ne yaptım bilmiyorum. Nasıl bu kadar şanslı olabilirim?

- Narinliğini gören kelebekler seni kıskanır.

- Sen acılarımın arasında yeşeren en güzel şifasın benim için.

- Sen bir pınarsın içilen ama kanılmayan, seveni yanıltmayan, sevince yanılmayan, varlığına doyulmayan, yokluğuna dayanılmayan...

- Sarı saçların güneşin ışığıyla birleşince saf altın gibisin aşkım, güzel gözlerinle bana bakınca hayata başlıyorum o anda...

- Şafak vakti yağan çiğ tanesi kadar masum, gün batımında denizlerden esen rüzgar kadar çılgın ve okyanusun derinliklerindeki inci taneleri kadar özelsin aşkım...

- Sen gülümseyince bulutlar dağılıyor göz bebeğim.

- Sabah uykusu kadar güzelsin.

- Seni hak edecek ne yaptım bilmiyorum. Nasıl bu kadar şanslı olabilirim?

- Kahverengi gözlerinle gökyüzü gibi bakıyorsun.

ETKİLEYİCİ İLTİFAT SÖZLERİ

- Kelimeler yetmiyor sana olan sevgimi anlatmaya. Seni seviyorum kelimesi bile ne kadar boş geliyor kulağa.

- Seni kokladığımda, nefes aldığımı hatırlıyorum.

- Tek isteğim seninle yaşlanmak, tek vasiyetim ise gözlerine bakarak hayata gözlerimi yummak.

- Seni severek meslek sahibi oldum ben. Seni sevmeye başladıkça şair oldum.

- Yuva kokuyor kucağın. Sarılınca seninle yuva kurası geliyor insanın.

- Seni de bu dünyada görünce yaşama sebebimi anladım. Meğer senmişsin beni dünyada yaşamaya zorlayan.

- Sen olmadan nasıl var olacağımı bilmiyorum.

- Sen bir yalan olsan ben yalanı bileseverim. Yeter ki seni sevmek olsun tek mesele.

- Ben seni seçtim bu hayatta mutlu olabilmek için.

- Sen budünyadaki bütün şarkıların tek sahibisin. Sana yazılıyor bütün şarkılar ve şiirler. Adın geçiyor bütün namelerde.

- Sen benim yanımda olduğun sürece benim nerde olduğum hiç önemli değil .Kokunu aldığım her yer cennet bana.

- Sen bu dünyadaki yedi harikadan bile daha harika bir varlıksın. Sen gönlümün ebedi sultanısın.

- Favori rengimin ten rengin olduğunu söylemiş miydim?

- İnsana asla fazla gelmeyecek iki şey var. Birisi sen diğeri isesenin kokun.

- Seninle aşkı yaşamak çok güzel bir şey ama sensiz kalma korkusunu düşünmek korkutuyor beni.

Sevgiliye iltifat sözleri

GÜZEL İLTİFAT SÖZLERİ

- Akla zarar gülüşün.

- Gülüşün yakıyor kalbimi sevgilim.

- Gözlerimi senden alamıyorum, benim tüm dünyam sensin.

- Saçlarının kokusuna alıştım bebeğim sen benim cennetimsin ancak bundan sonra sen benim cehennemim olursun bunu unutma gülüm.

- Gönlümün alarmı gibisin sevdiğim, ne zaman vakti gelse sevmenin sen düşersin kalbime.

- Mutluluk ne diye sorsalar, cevabı gülüşünde ve o sıcak bakışında arardım.

- Şimdi sen de bilmezsin sana dokunmadan saatlerce sarıldığımı.

- Tek bir göz hareketiyle aklımı başımdan alan tek kadınsın.

- Ben senin kirpiklerinin rastgele dizildiğine inanmıyorum.

- Sen muhteşemin kelime anlamının tam karşılığısın.

- Denizi mavi gösteren gökyüzüdür ya hani. Beni de mutlu gösteren sensin.

- Benim en güzel zaafım sensin aşkım.

- Bugün yine o kadar güzelsin ki gözlerim kamaştı.

- Bu dünyada bir sürü insan var, kimi mutlu kimi mutsuz, kimi gülüyor kimi ağlıyor, ama iyiliğe ve güzelliklere layık olan tek bir insan var oda şuan mesajımı okuyor.

- Gözlerine bakınca geleceğimi görebiliyorum.

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