İlla şarkı sözleri! Mustafa Ceceli & Indira Elemes - İlla sözleri! Şarkı hakkında bilgiler...

Mustafa Ceceli & Indira Elemes 'in yeni şarkısı İlla, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, İlla şarkı sözleri nelerdir? Mustafa Ceceli & Indira Elemes - İlla sözleri nedir? İşte tüm sözler...

Mustafa Ceceli & Indira Elemes - İlla şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Tekir'e aittir.

İLLA ŞARKI SÖZLERİ

İlla

İlla bana yine gelir yine üzer beni

İlla yine acı gözlerimden öper beni

İlla yeniliyorum kalmadı hiç halim bak

Billa valla billa

***

Yandı yine yandı canım

Sevdim değil akıl kârı

Attığı kurşuna beni her vuruşuna Teslim oldum kurban baharım

***

Kandığımda kaldı aklım

Senle dolu her bir yanım

Unuttum o gün seni bak gökyüzüne O gün güneş doğar tersten balım

***

Kaldıysan yarım gel tamamlarım

Toplarım arkandan kalanları

Ben pahalı gerçekler biriktirdim sana

Boş ver gel o ucuz yalanları

***

Bahar gülüm kır papatyam

Deli yarim

Sana aşkım ezeldendi

Sen yine de yeni san

***

Elden hayır gelmez sana

Yüregine beni sar

Yıkılamam omuzumda

Bir meleğin eli var