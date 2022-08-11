İlla şarkı sözleri! Mustafa Ceceli & Indira Elemes - İlla sözleri! Şarkı hakkında bilgiler...
Mustafa Ceceli & Indira Elemes 'in yeni şarkısı İlla, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, İlla şarkı sözleri nelerdir? Mustafa Ceceli & Indira Elemes - İlla sözleri nedir? İşte tüm sözler...
Mustafa Ceceli & Indira Elemes - İlla şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Tekir'e aittir.
İLLA ŞARKI SÖZLERİ
İlla
İlla bana yine gelir yine üzer beni
İlla yine acı gözlerimden öper beni
İlla yeniliyorum kalmadı hiç halim bak
Billa valla billa
***
Yandı yine yandı canım
Sevdim değil akıl kârı
Attığı kurşuna beni her vuruşuna Teslim oldum kurban baharım
***
Kandığımda kaldı aklım
Senle dolu her bir yanım
Unuttum o gün seni bak gökyüzüne O gün güneş doğar tersten balım
***
Kaldıysan yarım gel tamamlarım
Toplarım arkandan kalanları
Ben pahalı gerçekler biriktirdim sana
Boş ver gel o ucuz yalanları
***
Bahar gülüm kır papatyam
Deli yarim
Sana aşkım ezeldendi
Sen yine de yeni san
***
Elden hayır gelmez sana
Yüregine beni sar
Yıkılamam omuzumda
Bir meleğin eli var