Sabaha karşı Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde 912 vatandaşımız hayatını kaybetti. 10 ilde büyük yıkım yaşanırken ekiplerin enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. Vatandaşları korkutan depremin ardından ise İlksel deprem nedir? İlksel deprem, revize deprem ne anlama geliyor? İlksel deprem anlamı ne? soruları aratıldı.

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından kuvvetli bir deprem daha meydana geldi. Sarsıntı Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Ankara'da da hissedilirken AFAD, son depremin şiddetini 7.6 olarak açıkladı. Merak edilenler arasında ise İlksel deprem nedir? İlksel deprem, revize deprem ne anlama geliyor? İlksel deprem anlamı ne? soruları yer aldı.

İLKSEL DEPREM NEDİR?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sitelerinde yer alan ilksel deprem teriminin anlamı deprem ile ilgili alınan ilk veriler demektir. Veriler revize edilmemiştir.

REVİZE DEPREM NEDİR?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sitelerinde yer alan revize teriminin anlamı deprem hakkındaki verilerin tekrar kontrolü sağlanarak düzenlenmesidir.