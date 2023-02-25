Ülke genelinde meydana gelen depremlerin ardından İlksel deprem ne demek? Sorusu merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Vatandaşları korkutan depremin ardından ise İlksel deprem ne demek? En çok araştırılanlar arasında yer aldı. Peki, İlksel deprem ne demek? İlksel deprem nedir, ne anlama geliyor? Normal depremden farkı ne?

Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 25 Şubat dün gece deprem mi oldu? İstanbul'da bugün deprem mi oldu?

İlksel deprem ne demek? Yaşanan sarsıntılar zaman zaman vatandaşları tedirgin ediyor bu nedenle İlksel deprem ne demek? Sık sık merak ediliyor. AFAD ve Kandilli rasathanesi son 500 deprem listesine göre bildirilen İlksel deprem nedir, ne anlama geliyor? Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar deprem hakkında merak edilenleri sorgulatılıyor. Peki, İlksel deprem ne demek? İlksel deprem nedir, ne anlama geliyor? Normal depremden farkı ne?

İLKSEL DEPREM NE DEMEK?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sitelerinde yer alan ilksel deprem teriminin anlamı deprem ile ilgili alınan ilk veriler demektir. Veriler revize edilmemiştir. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

REVİZE DEPREM NEDİR?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sitelerinde yer alan revize teriminin anlamı deprem hakkındaki verilerin tekrar kontrolü sağlanarak düzenlenmesidir.