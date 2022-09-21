Son zamanlarda duyurulan haberlerin ardından birçok kişi İLKSAN ne demek? ve İLKSAN ne anlama geliyor? Sorularını merak etmeye başladı. Yapacağı kampanyalar ile gündeme gelen ve birçok kişiyi meraklandıran İLKSAN ne demek? İLKSAN ne anlama geliyor? İLKSAN açılımı nedir?

İlksan'ın açılımı nedir? Sorusu, özellikle İlksan'ın gündeme gelmesinin ardından merak edilip araştırılıyor. Birçok farklı şekilde yardımlarda bulunan İLKSAN ne demek? Ve İLKSAN ne anlama geliyor? Soruları, konu hakkında en çok merak edilen detaylar arasında yer alıyor. Peki, İLKSAN ne demek? İLKSAN ne anlama geliyor? İLKSAN açılımı nedir?

İLKSAN NE DEMEK?

İLKSAN ne demek? Sorusuna ilişkin resmi web sitesi üzerinde şu açıklamalar yer alıyor;

"İLKSAN Vakıf, Dernek veya Sendika Değildir. İLKSAN, kuruluş kanununda sayılan üyelerine, sosyal yardım amacı ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak özel kanunla kurulmuş, kendi tüzel kişiliği bulunan bir kamu kurumudur." şeklinde belirtilen bir kamu kurumudur.

İLKSAN AÇILIMI NEDİR?

İLKSAN kelimesinin açılımı, İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı anlamına gelmektedir.