İLKSAN tarafından duyurusu gerçekleştirilen uygun fiyatları ve finansman destekli otomobil kampanyasının başlayacağı tarih, başvuru yapacak olan kişiler tarafından merak ediliyor. Peki, İLKSAN araç başvuruları ne zaman? İLKSAN araç başvuru tarihleri ne zaman? İşte İLKSAN araç kampanyası tarihi!

İlksan araç başvuruları ne zaman? Sorusu, özellikle kampanyaya başvuru gerçekleştirecek olan kişiler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Konu hakkında İLKSAN araç başvuruları ne zaman? ve İLKSAN araç başvuru tarihleri ne zaman? Soruları ise en çok araştırılanlar arasında. Peki, İLKSAN araç başvuruları ne zaman? İLKSAN araç başvuru tarihleri ne zaman? İşte İLKSAN araç kampanyası tarihi!

İLKSAN ARAÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İLKSAN tarafından araç kampanyası için belirtilen tarihler, 21.09.2022 tarihinde saat 10:00 'da CITROENmarka araçlar ile61. Araç Kampanyamız başlayacaktır. Şeklinde belirtildi.

İLKSAN ARAÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

İLKSAN tarafından düzenlenmekte olan araç kampanyası 29.09.2022 tarihinde saat 17:00'da sona erecektir. Şeklinde resmi web sitesi üzerinden araç kampanyasının son tarihi belirtildi.

İLKSAN NE DEMEK?

İLKSAN ne demek? Sorusuna ilişkin resmi web sitesi üzerinde şu açıklamalar yer alıyor;

"İLKSAN Vakıf, Dernek veya Sendika Değildir. İLKSAN, kuruluş kanununda sayılan üyelerine, sosyal yardım amacı ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak özel kanunla kurulmuş, kendi tüzel kişiliği bulunan bir kamu kurumudur." şeklinde belirtilen bir kamu kurumudur.

İLKSAN AÇILIMI NEDİR?

İLKSAN kelimesinin açılımı, İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı anlamına gelmektedir.