Son dönemlerde eğitim camiasında sıkça tartışılan 'İlkokullarda sınav uygulamasının kaldırılması' konusu, veliler ve öğretmenler arasında merak konusu oldu. Peki, İlkokullarda sınav kaldırıldı mı? Yazılı sınav kalktı mı? İşte detaylar...

İlkokullarda sınav kaldırıldı mı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. 1, 2, 3, 4, sınıflarda yazılı sınav kalktı mı merak konusu oldu. Arama motorlarında ilkokullarda not sistemi nasıl olacak sorgulatılıyor. Peki, İlkokullarda sınav kaldırıldı mı? Yazılı sınav kalktı mı? Detaylar haberimizde...

VELİLER OKULA DAVET EDİLECEK

Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplam 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek. Birinci dereceden yakınını kaybedenlerin özürsüz devamsızlık süresi olan 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 40 gün olacak. Önleme, müdahale ve yönlendirme komisyonu, devamsızlık yapan ve sınıf tekrarı riski bulunan öğrenci velisini devamsızlığın 5'inci gününde okula davet edecek, devamsızlık nedenlerini ortadan kaldırıcı çalışmaları işbirliği içinde yapacak.