Birçok veli tarafından merak edilen sorular arasında yer alan İlkokullar ne zaman açılıyor? Sorusu, sık sık merak edilenler arasında. Peki İlkokullar ne zaman açılıyor? İlkokullar hangi tarihte açılacak? Ara tatil ne zaman? 2022-2023 takvimi açıklandı mı?

Veliler tarafından, 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı takvimi oldukça merak ediliyor. İlkokulların ne zaman açılacağı birçok kişi tarafından sık sık araştırılmakta. İlkokulların açılma tarihinin yanı sıra en çok merak edilenler arasında, yarı tatil ne zaman? Ve okullar ne zaman kapanıyor? Sorusu da merak ediliyor. Peki İlkokullar ne zaman açılıyor? İlkokullar hangi tarihte açılacak? Ara tatil ne zaman? 2022-2023 takvimi açıklandı mı?

İLKOKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

İlkokul öğrencileri için 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi eğitim başlayacak. Fakat Anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası 5-9 Eylül tarihleri arasında uygulanacaktır.

OKULA UYUM HAFTASI NEDİR?

Okula uyum haftası, Milli Eğitim Bakanlığınca öğrencilerin okul kaygılarını gidermek ve onlara okul ortamını sevdirmek, öğrenme ortamını, öğretmenleri ve arkadaşlarını tanımalarına yardımcı olmak için 2006-2007 eğitim öğretim yılından bu yana uygulanıyor.

ARA TATİL NE ZAMAN?

2022 - 2023 Yılı eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 14-18 Kasım 2022'de ikinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023'de gerçekleşecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.