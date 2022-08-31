Yaz tatilinin bitmesine kısa bir süre kaldı. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci ve veli okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki, İlkokullar ne zaman açılacak? 2022-2023 1. sınıflar ne zaman okula başlayacak? MEB yeni yıl takvimi ne?

İlkokullar ne zaman açılacak? 2022-2023 1. sınıflar ne zaman okula başlayacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu sene ilkokul 1. sınıfa kaydolan öğrenciler uyum haftası için tarih açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki, İlkokullar ne zaman açılacak? 2022-2023 1. sınıflar ne zaman okula başlayacak? MEB yeni yıl takvimi ne? İşte detaylar haberimizde...

İLKOKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bu sene ilk dönem 12 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak. İlk karneler 20 Ocak 2022 Cuma günü dağıtılacak.

İkinci dönem ise 6 Şubat 2022 Pazartesi başlayıp, 16 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

İLKOKUL 1. SINIF NE ZAMAN AÇILACAK? UYUM HAFTASI TARİHİ NE ZAMAN?

İlkokul 1.sınıf öğrencilerinin uyum haftası okulların açıldığı tarihten 1 hafta önce başlamaktadır. Buna göre, 12 Eylül tarihinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri eğitim öğretime başlarken, anaokulları ve birinci sınıflar için uyum eğitim haftası da 5-9 Eylül tarihleri arasında uygulanacak.

MEB EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ 2022-2023

Okullarda yeni dönem eğitimi 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak.

İlk ara tatil 14-18 Kasım 2022'de yapılacak. 23 Ocak-3 Şubat 2023 yarıyıl tatili, 17-20 Nisan 2023'de ise ikinci ara tatil yapılacak.

16 Haziran 2023'de ise okullar kapanacak.

ANAOKULLARI VE 1. SINIF UYUM EĞİTİM HAFTASI NE ZAMAN?

Anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası 5-9 Eylül tarihleri arasında uygulanacak. Uyum eğitim haftası, eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce yapılıyor.