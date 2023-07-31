Yaz tatilinin bitmesine sayılı gün kala ilkokula başlayacak olan çocukların okul kayıtları gündem oldu. Binlerce yurttaş, arama motorlarında ilkokul ve anaokulu kayıt tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, İlkokul kayıtları ne zaman 2023-2024? MEB İlkokul, anaokulu kayıt tarihleri! İşte detaylar…

İlk defa ilkokula veya anaokuluna kayıt olacak çocuklar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Velilerin ise aklında İlkokul kayıtları ne zaman 2023-2024? MEB İlkokul, anaokulu kayıt tarihleri! Soruları yer alıyor. Peki, İlkokul, ortaokul kayıtları ne zaman başlar? İşte detaylar…

İLKOKUL KAYITLARI NE ZAMAN 2023-2024?

Yaz'ın sona ermesine az bir zaman kala, ilkokul veya anaokuluna başlayacak olan çocukların velileri, okul kaydı süreçleri hakkında bilgi edinmek için araştırmalarını hızlandırdı. Çocuklarının 2023-2024 eğitim öğretim yılındaki okul kayıtlarını yapabilecekleri tarihleri öğrenmek için binlerce vatandaş, internet ve arama motorlarına yönelerek yoğun bir şekilde araştırma yapıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının 11 Eylül 2023 tarihinde başlayacağını duyurdu.

MEB İLKOKUL, ANAOKULU KAYIT TARİHLERİ!

MEB takviminde yer alan bilgiye göre ilkokul ve anaokulu kayıtları 14 Ağustos 2023 Pazartesi günü itibarıyla başlayacak. Veliler, çocuklarını 31 Ağustos tarihine kadar kayıt ettirebilecek.