Haberler

İlköğretimde beş sınıf atlayıp 16 yaşında yüksek lisansını, 21 yaşında doktorasını tamamlayan; yaklaşık 230 IQ puanıyla dünyanın en zeki insanları ..

İlköğretimde beş sınıf atlayıp 16 yaşında yüksek lisansını, 21 yaşında doktorasını tamamlayan; yaklaşık 230 IQ puanıyla dünyanın en zeki insanları ..
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümlerinde yer alan sorular, izleyicilerin ilgisini her zamanki gibi çekmeye devam ediyor. İlköğretimde beş sınıf atlayıp 16 yaşında yüksek lisansını, 21 yaşında doktorasını tamamlayan; yaklaşık 230 IQ puanıyla dünyanın en zeki insanları arasında gösterilen Terence Tao'nun mesleği hangisidir?

Ekran başındaki izleyiciler, yarışmacının nasıl bir cevap vereceğini merak ederken bir yandan da doğru cevabı kendi bilgi birikimleriyle tahmin etmeye çalışıyor. Bu da yarışmayı pasif bir seyir deneyiminden çıkarıp etkileşimli bir bilgi oyununa dönüştürüyor. Peki, İlköğretimde beş sınıf atlayıp 16 yaşında yüksek lisansını, 21 yaşında doktorasını tamamlayan; yaklaşık 230 IQ puanıyla dünyanın en zeki insanları arasında gösterilen Terence Tao'nun mesleği hangisidir?

İLKÖĞRETİMDE BEŞ SINIF ATLAYIP 16 YAŞINDA YÜKSEK LİSANSINI, 21 YAŞINDA DOKTORASINI TAMAMLAYAN; YAKLAŞIK 230 IQ PUANIYLA DÜNYANIN EN ZEKİ İNSANLARI ARASINDA GÖSTERİLEN TERENCE TAO'NUN MESLEĞİ HANGİSİDİR?

A: Mametatikçi

B: Beyin Cerrahı

C:Manav

D: Arkeolog

Cevap : A

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Dünyanın en çok izlenen ve katılımcılarına büyük ödüller vaat eden efsanevi yarışma, atv ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor! Toplamda 13 zorlu sorudan oluşan bu heyecan dolu yarışmada, tüm soruları doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları bulunuyor:

• 2. soruyu doğru bilen yarışmacı 5.000 ₺ kazanıyor.

• 7. soru olan 50.000 ₺'lik barajı geçenler, yarışmaya devam etme hakkı elde ediyor.

• 13. ve son soruda ise 5.000.000 TL ödülü bekliyor!

Yarışmacılar, yanlış cevap verdikleri takdirde en son geçtikleri baraj ödülünü alırken, istedikleri an çekilme hakkını kullanarak son doğru yanıtladıkları sorunun karşılığını kazanabiliyor. Bu formatla hem strateji hem de bilgi bir arada öne çıkıyor!

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Afganistan ve Pakistan, ateşkesin devamı konusunda anlaştı

Savaş başlayacak mı? İşte İstanbul'da 5 gün süren zirveden çıkan sonuç
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Su konusunda ciddi tedbirler almalıyız

Hızla yaklaşan tehlikeyi işaret etti: Ciddi tedbirler almalıyız
Bomba iddia! Serdar Öktem cinayetinin azmettiricisi Moskova'da yakalandı

Serdar Öktem cinayetinin kilit ismi, o ülkede yakalandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş

Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş
En mutlu gününde kızını yerin dibine soktu! Yüz ifadesine dikkat

En mutlu gününde kızını yerin dibine soktu! Yüz ifadesine dikkat
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
Samsung, Hyundai ve Nvidia'nın CEO'ları aynı masada

Masadaki 3 ismin yönettiği paranın değeri akılalmaz cinsten
Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş

Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş
Epilepsi hastası kadın tarlada ölü bulundu

Tarlaya gidenler, genç kadını korkunç halde buldu
Kartalkaya davasında sanık avukatından şok sözler: Benim müvekkilim geri zekalı

Avukat duruşmada çıldırdı: Benim müvekkilim geri zekalı
Bahis skandalında deprem etkisi yaratacak iddia: Kendi maçına iddia oynayan hakem 5 milyon TL kazanmış

Kendi maçına iddia oynayan hakem 5 milyon TL kazanmış
Trafikte akrobatik hareketler yapanlar yandı! Cezası artırılıyor

Trafikte bunu yapanlar yandı! Cezası artırılıyor
Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ına büyük şok: Alkol alıp sızdı, eski sevgilisi rızası olmadan...

Leman'a büyük şok: Alkol alıp sızdı, eski sevgilisi rızası olmadan...
'Çatlı' filminin çekimleri Budapeşte'de başladı! İşte setten ilk kareler

Merakla beklenen filmin çekimleri başladı! İşte setten ilk kareler
MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı

MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.