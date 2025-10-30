Ekran başındaki izleyiciler, yarışmacının nasıl bir cevap vereceğini merak ederken bir yandan da doğru cevabı kendi bilgi birikimleriyle tahmin etmeye çalışıyor. Bu da yarışmayı pasif bir seyir deneyiminden çıkarıp etkileşimli bir bilgi oyununa dönüştürüyor. Peki, İlköğretimde beş sınıf atlayıp 16 yaşında yüksek lisansını, 21 yaşında doktorasını tamamlayan; yaklaşık 230 IQ puanıyla dünyanın en zeki insanları arasında gösterilen Terence Tao'nun mesleği hangisidir?

İLKÖĞRETİMDE BEŞ SINIF ATLAYIP 16 YAŞINDA YÜKSEK LİSANSINI, 21 YAŞINDA DOKTORASINI TAMAMLAYAN; YAKLAŞIK 230 IQ PUANIYLA DÜNYANIN EN ZEKİ İNSANLARI ARASINDA GÖSTERİLEN TERENCE TAO'NUN MESLEĞİ HANGİSİDİR?

A: Mametatikçi

B: Beyin Cerrahı

C:Manav

D: Arkeolog

Cevap : A

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Dünyanın en çok izlenen ve katılımcılarına büyük ödüller vaat eden efsanevi yarışma, atv ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor! Toplamda 13 zorlu sorudan oluşan bu heyecan dolu yarışmada, tüm soruları doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları bulunuyor:

• 2. soruyu doğru bilen yarışmacı 5.000 ₺ kazanıyor.

• 7. soru olan 50.000 ₺'lik barajı geçenler, yarışmaya devam etme hakkı elde ediyor.

• 13. ve son soruda ise 5.000.000 TL ödülü bekliyor!

Yarışmacılar, yanlış cevap verdikleri takdirde en son geçtikleri baraj ödülünü alırken, istedikleri an çekilme hakkını kullanarak son doğru yanıtladıkları sorunun karşılığını kazanabiliyor. Bu formatla hem strateji hem de bilgi bir arada öne çıkıyor!