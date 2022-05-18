İlknur Soydaş kimdir? İlknur Soydaş kaç yaşında, nereli? - Haberler

İlknur Soydaş kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Serdar Ortaç'ın 90'lı yıllarda yaptığı "Karabiberim" şarkısında oynayan manken İlknur Soydaş, halen karabiber olarak anılmaktan rahatsız olduğunu belirterek "Birçok dizi ve filmde oynadım Karabiber'le anılmak hoşuma gitmedi" dedi. İlknur Soydaş kaç yaşında, nereli?

İLKNUR SOYDAŞ KİMDİR?

Hollanda'da dünyaya gelen İlknur Soydaş, 25 Aralık 1976'da doğdu. Turizm ve Otelcilik'ten mezun olan oyuncu, kariyerlik hayatına mankenlikle başladı. Pek çok dizi ve sinema projesinde yer alan eski manken, asıl çıkışını ise Serdar Ortaç'ın Karabiber'im klibiyle yakaladı.

KARABİBERİM KLİBİ SONRASI OYUNCULUK YAPTI

2002 yılında futbolcu Ozan Köprülü ile evlenen İlknur Soydaş, 2006 yılında boşandı.Bu klipte çok konuşulan Soydaş ardından 90'ların efsane dizisi Unutabilsem'de Emrah'la rol aldı. Bizim Mahalle, Pembe Patikler, Hızmalı, Çocuğumu İstiyorum, Avrupalı, Babam Annem Oldu, Cam Kırıklıkları, Dansöz projelerinde yer alan Soydaş, en son "Cam Kırıklıkları" adlı dizide rol aldı.

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