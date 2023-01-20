İlkin Tüfekçi kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi dizilerde oynadı? Oyuncu İlkin Tüfekçi'nin hayatı ve biyografisi!

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy ile İlkin Tüfekçi'nin bir süredir aşk yaşadığı iddia ediliyor. Bu iddianın ardından vatandaşlar İlkin Tüfekçi kimdir merak etti. Peki, İlkin Tüfekçi kimdir, aslen nereli, mesleği nedir, rol aldığı diziler ve filmler nelerdir? İlkin Tüfekçi'nin hayatı ve biyografisi haberimizde...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında İlkin Tüfekçi geliyor. Peki, İlkin Tüfekçi kimdir, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir? İlkin Tüfekçi ile ilgili detaylar sizlerle...

İLKİN TÜFEKÇİ KİMDİR?

İlkin Tüfekçi (d. 5 Temmuz 1987, İstanbul, Türkiye), Türk sinema ve dizi oyuncusudur

İlkin Tüfekçi doğum tarihi : 5 Temmuz 1987

İlkin Tüfekçi kaç yaşında : 35 yaşında

İlkin Tüfekçi nereli : İstanbul doğumlu

İlkin Tüfekçi mesleği ne : Oyuncu

5 Temmuz 1987 yılında İstanbul'da doğdu. Eski Galatasaray'lı futbolcu İlyas Tüfekçi'nin kızı olan İlkin Tüfekçi, Florya Selim Pars Lisesi'nde okumuş; daha sonra Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü eğitimi alarak eğitimini tamamlamıştır. Tiyatro ve televizyon dizilerinde rol almaktadır.

2007 yılında yayınlanmaya başlayan ve 2012 yılında sona eren Arka Sıradakiler adlı televizyon dizisinde Selin karakterini oynamıştır. Arka Sıradakiler dizisini, 2010 yılındaki Papatyam adlı yapım izlemiştir. Papatyam adlı dizide 3. ve 4. sezonlarda Melis karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştır. 2012 yılında Karadayı dizisinin ilk bölümünden beri hemen hemen tüm adliye sahnelerinde yer almıştır.

Kimileri tarafından Müjde Ar'ın gençliğine benzetilen İlkin Tüfekçi, son olarak 2014 yılında yayınlanmaya başlayan ve 2015 yılında sona eren Kara Para Aşk dizisinde Pelin Komiser olarak rol aldı.

Rol Aldığı Yapımlar: