İlker Kurt kimdir? İlker Kurt neden öldü? İlker Kurt hastalığı neydi? - Haberler

Oyuncu İlker Kurt vefat haberiyle sevenlerini yasa boğdu. İlker Kurt kimdir ve neden öldü merak ediliyor. Taziye mesajını yayınlayan Film- San Vakfı Müdürü Kıvanç Terzioğlu, İlker Kurt'un ailesine başsağlığı diledi. İlker Kurt kimdir? İlker Kurt neden öldü? İlker Kurt hastalığı neydi? Detaylar haberimizdedir…

İLKER KURT KİMDİR?

3 Nisan 1973 yılında İstanbul'da doğdu. İlk olarak 2000 yılında Su Sinekleri adlı televizyon dizisinde Behçet karakterini canlandırarak oyunculuğa başladı. İlk rol aldığı film 2008 yılındaki Başka Semtin Çocukları'dır. Asıl ününü Kanıt dizisinde oynadığı rolüyle buldu.

İLKER KURT DİZİ VE FİLMLERİ

Türkü filmi

Kınalı Kar

Bodrum Hakimi

Bir Çift Çizme

Pars: Kiraz Operasyonu

Hepsi bir

Ayrılık

Veda

Kanıt

Takım: Vatan Sana Canım Feda

Rüzgarlı Sokak

Osmanlı'da Derin Devlet

Umutsuz Ev Kadınları

Polis Akademisi: Alaturka

Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?

Antep Fıstığı

Karımı Gördünüz mü?

Arka Sokaklar

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