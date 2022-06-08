İlker Kurt kimdir? İlker Kurt neden öldü? İlker Kurt hastalığı neydi? - Haberler

İlker Kurt kimdir? İlker Kurt neden öldü? İlker Kurt hastalığı neydi?
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Film- San Vakfı Müdürü Kıvanç Terzioğlu sosyal medya hesabında yaptığı duyuru ile oyuncu İlker Kurt'un vefat haberini verdi. İlker Kurt neden öldü ve hastalığı neydi soruları gündeme geliyor. İlker Kurt kimdir merak ediliyor. Peki, İlker Kurt neden öldü?
Oyuncu İlker Kurt vefat haberiyle sevenlerini yasa boğdu. İlker Kurt kimdir ve neden öldü merak ediliyor. Taziye mesajını yayınlayan Film- San Vakfı Müdürü Kıvanç Terzioğlu, İlker Kurt'un ailesine başsağlığı diledi. İlker Kurt kimdir? İlker Kurt neden öldü? İlker Kurt hastalığı neydi? Detaylar haberimizdedir…
İLKER KURT KİMDİR?
3 Nisan 1973 yılında İstanbul'da doğdu. İlk olarak 2000 yılında Su Sinekleri adlı televizyon dizisinde Behçet karakterini canlandırarak oyunculuğa başladı. İlk rol aldığı film 2008 yılındaki Başka Semtin Çocukları'dır. Asıl ününü Kanıt dizisinde oynadığı rolüyle buldu.
İLKER KURT DİZİ VE FİLMLERİ
- Türkü filmi
- Kınalı Kar
- Bodrum Hakimi
- Bir Çift Çizme
- Pars: Kiraz Operasyonu
- Hepsi bir
- Ayrılık
- Veda
- Kanıt
- Takım: Vatan Sana Canım Feda
- Rüzgarlı Sokak
- Osmanlı'da Derin Devlet
- Umutsuz Ev Kadınları
- Polis Akademisi: Alaturka
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- Arka Sokaklar
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