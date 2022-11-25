Ağustos 2022'de İsmail Küçükkaya'nın Çalar Saat'ten ayrılması üzerine "İlker Karagöz ile Çalar Saat" programını sunmaya başlayan İlker Karagöz o günden bu yana ilgiyle takip edildi. Ancak bu sabah ekranlarını açan izleyiciler ekranda Karagöz'ü göremedi. Peki, İlker Karagöz neden yok? FOX Çalar Saat İlker Karagöz nerede?

25 Kasım 2022 Cuma sabahı Çalar Saat programında sunucu İlker Karagöz'ü görmeyi planlayan seyirciler büyük bir şaşkınlık yaşadı. İlker Karagöz yerine Ezgi Gözeger'in yer aldığı görüldü. Peki, FOX Çalar Saat İlker Karagöz nerede? İlker Karagöz neden yok?

İLKER KARAGÖZ NEDEN YOK?

FOX TV yayın akışında İlker Karagöz Çalar Saat programı planlı şekilde yer aldığı görülüyor. Ancak programı Ezgi Gözeger sunuyor. İlker Karagöz'ün neden programda yer almadığı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

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