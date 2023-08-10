Yeni Vali Mülkiye Başmüfettişleri kimdir? Sorusu, yapılan atama ile birlikte gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. Atama kararına göre Adana Valisi Süleyman Elban, İzmir Valisi olarak atandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Valisi olarak görevlendirilirken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ise Erzincan Valisi oldu. Peki, İlker Gündüzöz kimdir? Yeni Vali Mülkiye Başmüfettişi İlker Gündüzöz hayatı ve biyografisi

İLKER GÜNDÜZÖZ KİMDİR?

1970 yılında Eskişehir'de doğdu. İlk ve ortaokulu Gölcük'te, lise eğitimini Eskişehir'de tamamladı. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi kamu yönetimi bölümünden okul birincisi olarak mezun oldu. 1992 yılında İçişleri Bakanlığının açmış olduğu kaymakamlık sınavını birincilikle kazandı. 1993-1994 yıllarında, İngiltere'de dil ve mesleki konularda eğitim aldı. Afyon kaymakam adayı olarak başladığı meslek hayatına, Aksu (Isparta), Kozluk (Batman), Şiran (Gümüşhane), Almus (Tokat), Çamardı (Niğde), Karasu (Sakarya) ilçelerinde kaymakam olarak devam etti. 2008-2013 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı olarak görev yaptı. 2013 yılında İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri olarak atanmış; 29/12/2014'de I. Hukuk Müşaviri olarak görevlendirilmiştir. 20/06/2017 tarihli ve 2017/261 sayılı Müşterek Kararnameyle İller İdaresi Genel Müdürlüğüne atanmıştır. 27/10/2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 26/10/2018 tarih ve 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Muş Valisi olarak atanarak 06/11/2018 tarihinde görevine başlamıştır.

Anadolu Üniversitesinde Maliye Teorisi Ana Bilim Dalında master (Köylerin Mali Yapıları), TODAİE Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalında master (Gençlik ve Siyaset), KTÜ İktisat Ana Bilim Dalında doktora (Belde Belediyelerinin Optimal Ölçek Sorunu) yaptı. Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikası Doçentidir.Yayımlanmış bilimsel makale,tebliğleri ve kitapları vardır.

YENİ VALİ MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞLERİ KİMDİR?

İlker Gündüzöz, İnci Sezer Becel, Abdullah Ayaz, Salih Ayhan, Çetin Oktay Kaldırım, Ali Arslantaş, Tuncay Sonel, Ali Fuat Atik, Mustafa Tutulmaz, Fuat Gürel, Osman Bilgin, Oktay Çağatay, Kadir Ekinci, Hüseyin Öner, Kamuran Taşbilek ve Cüneyt Epcim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi.