İlker Doğruyol kimdir? İlker Doğruyol mesleği ne, hangi alanda faaliyetler gösteriyor?

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan ABD Hazine Bakanlığı'ndan kıdemli bir yetkili ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Türkiye'deki beş şirkete ve bir Türk vatandaşına yaptırım kararı aldığını söyledi. Kararın bugün açıklanacağını belirten yetkili, bu şirket ve Türk vatandaşının Rusya'ya yaptırımları delmekle suçlandığını da belirtti. Peki, İlker Doğruyol kimdir? İlker Doğruyol mesleği ne?

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'ya yaptırımlar kapsamında bir Türk vatandaşına ve Türkiye'deki 5 şirkete yaptırım uygulama kararı aldı. ABD, söz konusu kişiyi ve şirketleri Rusya'ya yaptırımları delmekle suçluyor. Peki, İlker Doğruyol kimdir? İlker Doğruyol hangi alanda faaliyetler gösteriyor? İşte detaylar…

İLKER DOĞRUYOL KİMDİR?

ABD Hazine Bakanlığı'nın Margiana İnşaat Dış Ticaret ve Demirci Bilişim Ticaret Sanayi'ne yaptırım uygulayacağı belirtilirken Denkar Ship Construction isimli şirkete de yaptırım uygulanacağı belirtildi. ID Ship Agency ve sahibi İlker Doğruyol ile birlikte CTL Limited'e de yaptırımın yapılacağı belirtildi.

İlker Doğruyol hakkında

1987 yılında İyidere/Rize'de doğdu. 2011 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Nakliye İşletmeciliği bölümünden mezun oldu ve 2012 yılında ID Shipping Agency'yi kurdu.