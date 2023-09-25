60'ıncı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Belgesel Yarışma seçkisinden çıkarılan 'Kanun Hükmü' belgeselinin görüntü yönetmeni İlker Berke hayatını kaybetti. Arama motorlarında ise İlker Berke öldü mü, neden? Görüntü Yönetmeni İlker Berke kaç yaşında, hastalığı neydi? soruları aratıldı.

Fasülye, Mayıs Sıkıntısı ve Gönül Yarası başta olmak üzere çok sayıda dizi, film ve reklamın görüntü yönetmenliğini üstlenen İlker Berke'nin hayatını kaybetmesi üzerine İlker Berke öldü mü, neden? Görüntü Yönetmeni İlker Berke kaç yaşında, hastalığı neydi? soruları gündeme geldi. Detaylar haberimizde.

İLKER BERKE ÖLDÜ MÜ, NEDEN?

Fasülye, Mayıs Sıkıntısı ve Gönül Yarası başta olmak üzere çok sayıda dizi, film ve reklamın görüntü yönetmenliğini üstlenen İlker Berke, 55 yaşında yaşamını yitirdi. Berke'nin vefatı belgesel yönetmeni Nejla Demirci tarafından duyuruldu. Belgesel yönetmeni Nejla Demirci, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Kanun Hükmü belgesel ekibinden görüntü yönetmeni, sevgili dostum, güzel insan İlker Berke'yi kaybettik. Oysa daha dünden cevapsız çağrısı var. O telefona bakamadım… O telefona geri dönemedim." ifadeleriyle Berke'nin vefatını duyurdu.

Hacettepe Üniversitesi'nde iktisat okurken fotoğraf, video ve sinema sanatıyla ilgilenmeye başlayan İlker Berke, 150'den fazla reklam filminde kamera asistanı olarak çalıştı. Berke, çok sayıda sinema ve televizyon filminin, kısa filmin, dizinin, belgeselin, tanıtım ve reklam filminin, klip ve kamu spotunun görüntü yönetmenliğini yaptı. "Yeşil Işık", "Dava", "Fotoğraf", "Ferhunde Hanımlar", "Fasülye", "Mayıs Sıkıntısı" ve "Gönül Yarası", Berke'nin görüntü yönetmenliğini üstlendiği yapımlar arasında.

Çok sayıda film, dizi ve reklamın görüntü yönetmenliğini üstlenen İlker Berke'nin cenazesi, Ankara'da defnedilecek. Berke'nin cenazesi 26 Eylül'de öğle namazına müteakip Ankara Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedilecek.

İLKER BERKE KİMDİR?

İlker Berke, 1968 yılında doğdu. Berke, Hacettepe Üniversitesi'nde iktisat bölümünde okurken fotoğraf, video ve sinema sanatıyla ilgilenmeye başladı. 150'den fazla reklam filminde kamera asistanı olarak çalıştı. Çok sayıda sinema ve televizyon filminin, kısa filmin, dizinin, belgeselin, tanıtım ve reklam filminin, klibin, kamu spotunun görüntü yönetmenliğini yaptı. Ahmet Uluçay'ı anlatan "Tepecik Hayal Okulu" belgeselinin de yapımcılığını üstlendi. 'Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak', 'Tepecik Hayal Okulu' ve 'Bütün Saadetler Mümkündür' filmlerinde görüntü yönetmeni olarak çalıştı. Berke, son olarak Kanun Hükmü belgeselinin görüntü yönetmenliğini yapmıştı.