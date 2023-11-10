HALK TV'de hafta içi hergün yayınlanan, tartışma programının bugünkü konuğu İlker Başbuğ oldu. Politika ve siyaset konularında açıklamalarda bulunan İlker Başbuğ seyirciler tarafından araştırılıyor. HALK TV canlı yayın konukları kimler? Sorusu gündeme geliyor. Bugün HALK TV Konuğu olan İlker Başbuğ kimdir, kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. İlker Başbuğ hakkında "Halk TV konuğu İlker Başbuğ biyografisi nedir?" Sorusu gündeme geldi. İşte İlker Başbuğ'in biyografisi…

"İlker Başbuğ kimdir, kaç yaşında, nereli?" Araştırılan konular arasında yer alıyor. HALK TV'de yayınlanan tartışma programının bugünkü konuğu İlker Başbuğ oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan İlker Başbuğ kimdir, kaç yaşında, nereli? Halk TV konuğu İlker Başbuğ biyografisi nedir?Merak konusu oldu. Detaylar haberimizdedir…

İLKER BAŞBUĞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

İlker Başbuğ, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eski bir askeri lideridir. 29 Nisan 1943 tarihinde Türkiye'nin Malatya ilinde doğdu. Kara Harp Okulu'ndan mezun olan Başbuğ, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yüksek rütbeli görevlerde bulundu. 2008 yılında Türk Kara Kuvvetleri'nin komutanı olarak atanmış ve daha sonra 2010 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Genelkurmay Başkanlığı görevine getirilmiştir.

HALK TV KONUĞU İLKER BAŞBUĞ BİYOGRAFİSİ NEDİR?

İlker Başbuğ, askeri kariyerinin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri'nde önemli görevler üstlenmiş bir isimdir. Ancak, 2010 yılında emekli olduktan sonra bir dönem hükümete karşı eleştirel açıklamalarda bulunmuş ve Türk siyasetinde tartışmalara neden olmuştur.

Emeklilik

Emekli olduktan sonra yazarlığa atılıp, "Terör Örgütlerinin Sonu" isimli kitap yazmıştır.. "20inci Yüzyılın En Büyük Lider: Mustafa Kemal" adlı ikinci kitabını cezaevinde tamamlamıştır. Yayımlandığı ay Türkiye'de en çok satanlar listesinde ikinci sırada yer almıştır. Bir önceki kitabının devamı niteliğinde olan "20inci Yüzyılın En Büyük Lider: Atatürk" isimli üçüncü kitabı, Kasım 2012 tarihinde yayımlanmıştır.Suçlamalara Karşı Gerçekler (2013, Kaynak Yayınları), Nasıl Bir Türkiye (2015, Kaynak Yayınları), Ermeni Suçlamaları ve Gerçekler (2015, Remzi Kitabevi) ve Unutulan Ada Kıbrıs (2016, Kırmızı Kedi) isimli kitapları da vardır.

İnternet Andıcı davası

Emekliliğinden 17 ay sonra, tanık olarak dinlenilmesi beklenen 'İnternet andıcı' davası kapsamında Başbuğ hakkında 2 Ocak 2012 tarihinde soruşturma başlatıldı. 6 Ocak 2012 tarinde 'silahlı terör örgütü yöneticiliği ve hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlamalarından tutuklanmıştır.

Başbuğ, adliye çıkışında şöyle demiştir:

"Türkiye Cumhuriyetinin 26ncı Genelkurmay Başkanı terör örgütü kurmak ve yönetmekle suçlanmıştır. Takdir yüce Türk milletinindir" demiştir. Başbuğ'un mahkemede, silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmekle suçlanmasının trajikomik olduğunu belirterek "Bu iddianın bu şekilde dile getirilmesi bile benim için en ağır cezadır, bundan sonra ne ceza verilirse bu beni daha fazla üzmez. Kötü amacım olsa 700 bin kişilik gücü elinde tutan bir komutan olarak başka yolları denerdim."

Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan özel bir kanaldaki programın canlı yayınında, İlker Başbuğ'un tutuklu yargılanmasına ilişkin şöyle değerlendirmede bulunmuştur:

"İlker paşamızla alakalı olarak ben yapılan benzetmeleri ve yakıştırmaları asla doğru bulmuyorum. Yani bir örgüt elemanıymış, bir örgütün mensubuymuş gibi bu tür yaklaşımları kesinlikle çok çok çirkin buluyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Genelkurmay Başkanlığı makamına gelmiş bir insan için bu tür bir yakıştırmanın, bu tür bir benzetmenin doğru olmadığını ve insaf dışı olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Daha önce de söyledim tutuklu yargılanmasını dahi yargıda olmasına rağmen söylüyorum doğru bulmuyorum, tutuksuz yargılanmasından yana olduğumu da daha başta söyledim."

Avrupa Komisyonu'nun "Türkiye 2012 Yılı İlerleme Raporu"nda, Başbuğ'un tutukluluğundan iki kez bahsedilirken şu değerlendirme yapılmıştır:

"Savunma hakkı, yargılama öncesi tutukluluk sürelerinin uzunluğu ile fazlasıyla uzun ve çok kapsamlı iddianameler bakımından endişeler devam etmiş olup, bu durum, söz konusu yargılamaların hukuka uygunluğunun kamuoyu tarafından kayda değer ölçüde sorgulanmasına yol açmıştır."

5 Ağustos 2013 tarihinde Ergenekon Davası'ndan müebbet hapis cezası almıştır.

Ceza aldıktan sonra yaptığı açıklamada Başbuğ şu açıklamayı yapmıştır:

"Eğer bir ülkede, toplum hakimlerin bağımsızlığını sorguluyorsa, verilen hükümlerin Anayasa'ya, kanunlara ve hukuka uygun olduğuna ilişkin şüpheler taşıyorsa, o ülkede hukukun üstünlüğünün var olduğu ileri sürülemez. Bu durumda yargılananlar için son sözü millet söyleyecektir. Ve millet yanılmaz ve aldanmaz. Her zaman doğruların, hak ve haklının yanında, yani adaletin yanında olanların, vicdanları rahat olur. Ben öyleyim. Ve inanıyorum ki, hak hiçbir zaman yerde kalmaz."

Benim hayatımdan 26 ay çaldılar. Beni 26 ay hürriyetimden yoksun bıraktılar. Ama 6 Ocak 2012 günü söylediğim gibi, yüce Türk milleti oynanan oyunu, iddiaların geçersizliğini, bir Genelkurmay Başkanını ve karargâhını, terör örgütü karargâhı ve terör örgütü olarak suçlamanın kabul edilemez bir durum olduğunu, bizlerin darbecilikle hiçbir alakamız olmadığını yüce Türk milleti kısa zamanda anladı.İşte ben bugün burada isem, yüce milletimin bizlere gösterdiği sevgi ve bizlere verdiği destek sayesinde buradayım. Bu nedenle her şeyden önce, burada, huzurunuzda yüce Türk milletine en derin şükranlarımı sunuyorum.

—İlker Başbuğ'un cezaevinden tahliye konuşmasından, 7 Mart 2014

İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi, 7 Mart 2014'te İlker Başbuğ'un "özgürlükten yoksun bırakmanın hukuki olmadığı iddiasının, yerel mahkemece etkili bir şekilde incelenmeden reddedilmesi ve mahkûmiyete ilişkin gerekçeli kararın açıklanmaması"nı gerekçe gösterilerek tahliye edilmesine karar vermiştir.

Özel hayatı

Sevil Başbuğ ile evli ve 2 çocuk babasıdır