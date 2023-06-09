Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan İlker Başbuğ hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan İlker Başbuğ'un kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, İlker Başbuğ kaç yaşında, nereli? İlker Başbuğ kimdir? İlker Başbuğ hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan İlker Başbuğ hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan İlker Başbuğ'un hayatını araştırıyor. Peki, İlker Başbuğ kaç yaşında, nereli? İlker Başbuğ kimdir? İlker Başbuğ hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

İLKER BAŞBUĞ KAÇ YAŞINDA?

İlker Başbuğ, 29 Nisan 1943 tarihinde doğmuştur ve 80 yaşındadır.

İLKER BAŞBUĞ KİMDİR?

Mehmet İlker Başbuğ (d. 29 Nisan 1943, Afyonkarahisar), Türk asker ve yazardır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin 26. Genelkurmay Başkanı. Balkan Savaşı'ndan sonra Makedonya'nın Manastır kentinden Afyonkarahisar'a göç etmiş, kökleri Karaman'a dayanan bir ailenin mensubu olan Orgeneral İlker Başbuğ, 29 Nisan 1943'te dünyaya geldi. İlköğrenimini Afyon 27 Ağustos İlkokulunda, ortaokul eğitimini Afyon Lisesinde ve lise eğitimini Kuleli Askeri Lisesinde tamamladı. Balkan Savaşı'ndan sonra Makedonya'nın Manastır kentinden Afyonkarahisar'a göç etmiş, kökleri Karaman'a dayanan bir ailenin mensubu olan Orgeneral İlker Başbuğ, 29 Nisan 1943'te dünyaya geldi. İlköğrenimini Afyon 27 Ağustos İlkokulunda, ortaokul eğitimini Afyon Lisesinde ve lise eğitimini Kuleli Askeri Lisesinde tamamladı.

Emekli olduktan sonra "Terör Örgütlerinin Sonu" isimli bir kitap yazdı.. "20'nci yüzyılın en büyük lideri: Mustafa Kemal" adlı ikinci kitabını cezaevinde tamamladı. Kitap, yayımlandığı ay Türkiye'de en çok satanlar listesinde ikinci sırada yer aldı. Bir önceki kitabının devamı niteliğinde olan "20. Yüzyılın En Büyük Lideri: Atatürk" isimli üçüncü kitabı, Kasım 2012 tarihinde yayımlandı. "Suçlamalara Karşı Gerçekler" (2013, Kaynak Yayınları), "Nasıl Bir Türkiye" (2015, Kaynak Yayınları), "Ermeni Suçlamaları ve Gerçekler" (2015, Remzi Kitabevi) ve "Unutulan Ada Kıbrıs" (2016, Kırmızı Kedi) isimli kitapları da vardır. Emekliliği sonrasında, sekiz yılda 10 kitabı yayımlandı. Sevil Başbuğ ile evli ve 2 çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.