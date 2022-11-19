İlker Ayrık kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, çocuğu var mı? İlker Ayrık'ın hayatı ve biyografisi!

Şarkılar Bizi Söyler programı konuklarından birisi olan İlker Ayrık'ın kariyeri ve biyografisi merak edilmektedir. Peki, İlker Ayrık kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İlker Ayrık'ın hayatı ve biyografisi! İşte detaylar...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında İlker Ayrık geliyor. Peki, İlker Ayrık kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İlker Ayrık evli mi, eşi kimdir? İlker Ayrık'ın çocuğu var mı? İlker Ayrık'ın tüm şarkıları nelerdir? İlker Ayrık'ın tüm dizi ve filmleri nelerdir? İlker Ayrık'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgiler sizlerle...

İLKER AYRIK KİMDİR?

İlker Ayrık (d. 16 Ekim 1979, Balıkesir); Türk tiyatrocu, oyuncu, sunucu ve yönetmen.

16 Ekim 1979 tarihinde Balıkesir'de doğdu. Anne tarafından Makedonya göçmeni, baba tarafından Arnavut'tur. Lisedeyken mühendis olma hayali kurduğunu fakat okulda sahneye çıktığı bir tiyatro oyunu sonrası bu hayalinden vazgeçip tiyatrocu olmaya karar verdiğini belirtmiştir. 2003 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvar Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Okulu bitirdikten sonra 6 sene Müjdat Gezen'in asistanlığını yaptı. Okuldan mezun olduktan sonra MSM Oyuncuları, Müjdat Gezen Tiyatrosu, Tiyatro Ti, Kent Oyuncuları ile birlikte çalışan İlker Ayrık, 2005 yılında Aykut Taşkın ile birlikte Pervasız Tiyatro'yu kurdu.

2009 yılında Ömür Arpacı ve Aykut Taşkın ile birlikte Doa'nın "Yallah" klibinde oynamıştır. 2007-2009 sezonunda Cimri oyunu ile Kent Oyuncuları'na katıldı. Tiyatro aktörlüğünün yanı sıra 2001'den beri birçok sinema, dizi ve reklâm çalışması yaptı. Kıvanç Tatlıtuğ ile birkaç defa Akbank reklâmında oynamıştır. Çakallarla Dans film serisindeki "Muhasebeci Servet" rolüyle bilinir. 2012-2022 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Seksenler dizisinde "Çağatay" karakterini canlandırdı.

2009 yılında ortaokul arkadaşı Sanem Ayrık ile evlenmiş, bu evliliğinden "Ferit" ve "Yaman" isminde 2 çocuğu dünyaya gelmiştir.

İLKER AYRIK FİLMLERİ, DİZİLERİ VE TİYATRO OYUNLARI

İlker Ayrık Tiyatro Oyunları:

Yedi Kocalı Hürmüz : - 2017

Sığıntılar: Slawomir Mrozek - Pervasız Tiyatro - 2012

Annem Yokken Çok Güleriz: Enda Walsh - Tiyatro Gerçek - 2010

Cimri: Moliere - Kent Oyuncuları - 2008

Uçurtmanın Kuyruğu: Savaş Dinçel - Müjdat Gezen Tiyatrosu - 2006

Vişne Bahçesi: Anton Çehov - MSM Oyuncuları - 2000

Oz Büyücüsü: Frank Baum - MSM Oyuncuları - 2000

İlker Ayrık Filmleri:

2001 Tatlı Hayat

2002 7 Numara

2002 Aslı ile Kerem

2003 Kasabanın İncisi

2004 Omuz Omuza

2004 Müjgân Bey

2005 Kısmet

2005 Kadın Her Zaman Haklıdır

2006 Karınca Yuvası

2006 Gizli Patron

2006 Son Osmanlı Yandım

2007 Kuzey Rüzgârı

2007 Başımın Belası

2007 Çocuk (film)

2008 Gökten Üç Elma Düştü

2008 Babam Adam Olacak

2008 Cesaretin Var Mı Aşka

2008 A.R.O.G.

2009-2011 Geniş Aile

2009 Ramazan Güzeldir

2009 Haneler

2010 Memlekette Demokrasi Var

2010 Çakallarla Dans

2012-2017 Seksenler

2013 Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede

2013 Kedi Özledi

2014 Çakallarla Dans 3

2015 Yapışık Kardeşler

2016 Çakallarla Dans 4

2017 Yanlış Anlama

2018 Çakallarla Dans 5

2020 Müstakbel Damat

2022 Çakallarla Dans 6