İlker Ayrık kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, çocuğu var mı? İlker Ayrık'ın hayatı ve biyografisi!
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Şarkılar Bizi Söyler programı konuklarından birisi olan İlker Ayrık'ın kariyeri ve biyografisi merak edilmektedir. Peki, İlker Ayrık kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İlker Ayrık'ın hayatı ve biyografisi! İşte detaylar...
Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında İlker Ayrık geliyor. Peki, İlker Ayrık kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İlker Ayrık evli mi, eşi kimdir? İlker Ayrık'ın çocuğu var mı? İlker Ayrık'ın tüm şarkıları nelerdir? İlker Ayrık'ın tüm dizi ve filmleri nelerdir? İlker Ayrık'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgiler sizlerle...
İLKER AYRIK KİMDİR?
İlker Ayrık (d. 16 Ekim 1979, Balıkesir); Türk tiyatrocu, oyuncu, sunucu ve yönetmen.
16 Ekim 1979 tarihinde Balıkesir'de doğdu. Anne tarafından Makedonya göçmeni, baba tarafından Arnavut'tur. Lisedeyken mühendis olma hayali kurduğunu fakat okulda sahneye çıktığı bir tiyatro oyunu sonrası bu hayalinden vazgeçip tiyatrocu olmaya karar verdiğini belirtmiştir. 2003 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvar Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Okulu bitirdikten sonra 6 sene Müjdat Gezen'in asistanlığını yaptı. Okuldan mezun olduktan sonra MSM Oyuncuları, Müjdat Gezen Tiyatrosu, Tiyatro Ti, Kent Oyuncuları ile birlikte çalışan İlker Ayrık, 2005 yılında Aykut Taşkın ile birlikte Pervasız Tiyatro'yu kurdu.
2009 yılında Ömür Arpacı ve Aykut Taşkın ile birlikte Doa'nın "Yallah" klibinde oynamıştır. 2007-2009 sezonunda Cimri oyunu ile Kent Oyuncuları'na katıldı. Tiyatro aktörlüğünün yanı sıra 2001'den beri birçok sinema, dizi ve reklâm çalışması yaptı. Kıvanç Tatlıtuğ ile birkaç defa Akbank reklâmında oynamıştır. Çakallarla Dans film serisindeki "Muhasebeci Servet" rolüyle bilinir. 2012-2022 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Seksenler dizisinde "Çağatay" karakterini canlandırdı.
2009 yılında ortaokul arkadaşı Sanem Ayrık ile evlenmiş, bu evliliğinden "Ferit" ve "Yaman" isminde 2 çocuğu dünyaya gelmiştir.
İLKER AYRIK FİLMLERİ, DİZİLERİ VE TİYATRO OYUNLARI
İlker Ayrık Tiyatro Oyunları:
Yedi Kocalı Hürmüz : - 2017
Sığıntılar: Slawomir Mrozek - Pervasız Tiyatro - 2012
Annem Yokken Çok Güleriz: Enda Walsh - Tiyatro Gerçek - 2010
Cimri: Moliere - Kent Oyuncuları - 2008
Uçurtmanın Kuyruğu: Savaş Dinçel - Müjdat Gezen Tiyatrosu - 2006
Vişne Bahçesi: Anton Çehov - MSM Oyuncuları - 2000
Oz Büyücüsü: Frank Baum - MSM Oyuncuları - 2000
İlker Ayrık Filmleri:
2001 Tatlı Hayat
2002 7 Numara
2002 Aslı ile Kerem
2003 Kasabanın İncisi
2004 Omuz Omuza
2004 Müjgân Bey
2005 Kısmet
2005 Kadın Her Zaman Haklıdır
2006 Karınca Yuvası
2006 Gizli Patron
2006 Son Osmanlı Yandım
2007 Kuzey Rüzgârı
2007 Başımın Belası
2007 Çocuk (film)
2008 Gökten Üç Elma Düştü
2008 Babam Adam Olacak
2008 Cesaretin Var Mı Aşka
2008 A.R.O.G.
2009-2011 Geniş Aile
2009 Ramazan Güzeldir
2009 Haneler
2010 Memlekette Demokrasi Var
2010 Çakallarla Dans
2012-2017 Seksenler
2013 Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede
2013 Kedi Özledi
2014 Çakallarla Dans 3
2015 Yapışık Kardeşler
2016 Çakallarla Dans 4
2017 Yanlış Anlama
2018 Çakallarla Dans 5
2020 Müstakbel Damat
2022 Çakallarla Dans 6