İlker Arslan kimdir? Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan kaç yaşında, nereli?

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan görevinden geçici olarak uzaklaştırıldı. Bu gelişme kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, görevden uzaklaştırma kararının ardından İlker Arslan'ın geçmişi, kariyeri ve kişisel hayatına dair detaylar da merak edilmeye başlandı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

İLKER ARSLAN KİMDİR?

Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, 1994 yılında Polis Akademisi'nden Komiser Yardımcısı rütbesiyle mezun olarak emniyet teşkilatındaki görevine ilk adımını attı. Mesleki kariyerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde başlayan Arslan, ilerleyen yıllarda Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde ve Siirt ile Ankara'da farklı görevlerde bulunarak önemli sorumluluklar üstlendi.

2016-2021 yılları arasında Emniyet Genel Müdürlüğü Tanık Koruma Daire Başkanı olarak görev yapan Arslan, bu kritik pozisyondaki deneyiminin ardından yurt dışı göreve atandı. 2021-2024 yılları arasında Kuzey Makedonya'nın Üsküp Büyükelçiliği'nde İçişleri Müşaviri olarak Türkiye'yi temsil etti.

16 Ağustos 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Antalya İl Emniyet Müdürü olarak görevlendirilen İlker Arslan, güvenlik alanındaki tecrübesiyle dikkat çeken isimlerden biri olmuştur.

İLKER ARSLAN KAÇ YAŞINDA?

İlker Arslan'ın doğum tarihi kamuya açık kaynaklarda net olarak yer almadığı için kesin yaşını belirtmek mümkün değil. Ancak 1994 yılında Polis Akademisi'nden mezun olduğu göz önünde bulundurulduğunda, tahmini olarak 1970'li yılların başında doğmuş olabileceği değerlendirilebilir. Bu da 2025 itibarıyla yaklaşık 50 ila 55 yaşları arasında olduğunu gösteriyor.

İLKER ARSLAN NERELİ?

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, aslen Sivas'ın Soğuklu köyündendir. Anadolu'nun köklü kültürel yapısıyla yoğrulmuş bu topraklardan çıkan Arslan, emniyet teşkilatındaki uzun ve başarılı kariyeriyle dikkat çekmiştir. Memleketine bağlılığı ve mesleki duruşuyla ön plana çıkan Arslan, görev yaptığı her bölgede disiplinli ve kararlı çalışmalarıyla tanınmıştır.

İLKER ARSLAN EVLİ Mİ?

