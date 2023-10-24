Başarılı oyuncu İlker Aksum kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Oynadığı diziler ve filmler sayesinde gündeme gelen İlker Aksum, baba oluyor. İlker Aksum nereli ve kaç yaşında sorularına yanıt aranıyor. Peki, İlker Aksum kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İlker Aksum'un hayatı!

İlker Aksum, 1994 yılında Antalya Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı ve ilk profesyonel rolü ise 'Hamlet' oyununda Ophelia karakteridir. Ünlü oyuncu İlker Aksum'un hayatı sevenleri tarafından araştırılıyor. İlker Aksum kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İlker Aksum'un hayatı! Detaylar haberimizdedir…

İLKER AKSUM KİMDİR?

İlker Aksum, 30 Kasım 1971 tarihinde Isparta'da doğdu. İlkokulu, Etimesgut Şeker İlkokulu'nda, liseyi ise Mehmetçik Lisesi'nde okudu. 1989-1993 yıllar arasında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarından mezun oldu.

1994 yılında Antalya Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı ve ilk profesyonel rolü ise 'Hamlet' oyununda Ophelia karakteridir. Kadro açılmadığı için 1996'da İstanbul'a yerleşti. Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nda kısa bir süre çalıştıktan sonra "Sır Dosyası" dizisinde bir bölüm yer aldı. Bu sayede Taylan Biraderler ile tanışarak, kısa süre içinde "Çarli" dizisinin Afakan Dayı'sı oldu. 2006'da ilk sinema filmi olan, 'Küçük Kıyamet' ile 28. SİYAD Türk Sineması Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü elde etti. Ardından "Birimiz İkimiz İçin" adlı yarışma programını sundu. "Bizim Büyük Çaresizliğimiz" adlı filmde ilk kez başrol oldu. 1998 yılında çekilen Akabinde, 'Yabancı Damat' dizisinde oynadığı 'Ruşen' rolüyle tanındı. 'Yabancı Damat'dan sonra ise 'Kara Yılan' dizisinde işglaci Fransız komutanı canlandırdı.

Engin Günaydın, Binnur Kaya, Timuçin Esen, Olgun Şimşek ve Taylanlar ile çok yakın arkadaş olan İlker Aksum, 07 Ekim 2012 tarihinde yapılan 49'uncu Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin sunuculuğunu İclal Aydın ile birlikte üstlendi. 'Kötü Yol' ve '20 Dakika' adlı dizilerde oynadı. Son olarak 8 Şubat 2013 tarihinde seyirciyle buluşan 'Mutlu Aile Defteri' filminde performans sergiledi.

İlker Aksum, kendisi gibi oyuncu Belgin Erdoğan ile 2008 yılında evlendi, Eylül 2012 tarihinde boşandı. Oyuncu, yaklaşık 5 yıldır Şeyma Şener ile birlikte.