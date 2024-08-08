Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Barcelona'nın orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan'ın, iki günlük iznini İstanbul'da geçireceği öne sürüldü. İlkay Gündoğan İstanbul'da mı?

İLKAY GÜNDOĞAN İSTANBUL'DA MI?

İspanyol basınında çıkan habere göre; Katalan kulübünde futbolculara verilen iki günlük izni İstanbul'da değerlendirmek isteyen İlkay havalimanında görüntülendi.

İlkay'ın, geçen sezon transfer olduğu Barcelona ile 1+1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Geride kalan sezonda toplamda 51 maça çıkan Gündoğan, söz konusu mücadelelerde 5 gol ve 14 asistlik skor katkısı sağladı.

İspanyol basınında çıkan habere göre; Katalan kulübünde futbolculara verilen iki günlük izni İstanbul'da değerlendirmek isteyen İlkay havalimanında görüntülendi.19 GOLE KATKI SAĞLADIİlkay'ın, geçen sezon transfer olduğu Barcelona ile 1+1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Geride kalan sezonda toplamda 51 maça çıkan Gündoğan, söz konusu mücadelelerde 5 gol ve 14 asistlik skor katkısı sağladı.