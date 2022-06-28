İlkay Gündoğan'ın eşi kimdir? Sara Arfaoui kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? - Haberler

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İlkay Gündoğan'ın eşi kimdir? Sara Arfaoui kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

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İlkay Gündoğan'ın eşi kimdir? Sara Arfaoui kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Geçtiğimiz günlerde dünyaevine giren Manchester City'nin dünyaca ünlü yıldızı İlkay Gündoğan ile eşi Sara Arfaoui Balıkesir'de Türk adetlerine göre düğün yapacak. Bunun ardından vatandaşlar, İlkay Gündoğan'ın eşi kimdir merak etti. Peki, İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Arfaoui kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

İlkay Gündoğan'ın eşi kimdir merak ediliyor. İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Arfaoui kimdir? Sara Arfaoui kaç yaşında? Sara Arfaoui doğum tarihi kaç? Sara Arfaoui aslen nereli?

İlkay Gündoğan'ın eşi "Sara Arfaoui" 'dir.

İlkay Gündoğan'ın eşi kimdir? Sara Arfaoui kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Premier Lig'de geçen sezon Manchester City'i son maçta attığı gollerle şampiyonluğa taşıyan İlkay Gündoğan, eşi Fas asıllı İtalyan model Sara Arfaoui ile Türk adetlerine uygun bir düğün organize etti. Dünyaca ünlü futbolcunun düğünü 3 Temmuz'da memleketi Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yapılacak.

Sara Arfaoui, İlkay Gündoğan'ın eşidir ve modellik yapmaktadır. Sara Arfaoui 16 Temmuz 1995 yılında Fransa'da dünyaya gelmiştir. Aslen İtalyan'dır. Sara Arfaoui modellik yapmadan önce İtalya'da bazı kanallarda sunuculuk yapmıştır.

Sara Arfaoui doğum tarihi : 16 Temmuz 1995

Sara Arfaoui kaç yaşında : 27 yaşında

Sara Arfaoui nereli : Fransa doğumlu İtalyan

Sara Arfaoui mesleği ne : Model

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