İlkay Gündoğan'ın eşi kimdir? Sara Arfaoui kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

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İLKAY GÜNDOĞAN'IN EŞİ KİMDİR?

İlkay Gündoğan'ın eşi "Sara Arfaoui" 'dir.

İLKAY GÜNDOĞAN EVLENDİ Mİ?

Premier Lig'de geçen sezon Manchester City'i son maçta attığı gollerle şampiyonluğa taşıyan İlkay Gündoğan, eşi Fas asıllı İtalyan model Sara Arfaoui ile Türk adetlerine uygun bir düğün organize etti. Dünyaca ünlü futbolcunun düğünü 3 Temmuz'da memleketi Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yapılacak.

SARA ARFAOUİ KİMDİR?

Sara Arfaoui, İlkay Gündoğan'ın eşidir ve modellik yapmaktadır. Sara Arfaoui 16 Temmuz 1995 yılında Fransa'da dünyaya gelmiştir. Aslen İtalyan'dır. Sara Arfaoui modellik yapmadan önce İtalya'da bazı kanallarda sunuculuk yapmıştır.

Sara Arfaoui doğum tarihi : 16 Temmuz 1995

Sara Arfaoui kaç yaşında : 27 yaşında

Sara Arfaoui nereli : Fransa doğumlu İtalyan

Sara Arfaoui mesleği ne : Model

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