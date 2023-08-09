İlkay Gündoğan gidiyor mu? İlkay Gündoğan Barcelona'dan ayrılacak mı? İlkay Gündoğan transferi!

Barcelona'nın mali yönden sıkıntıları devam ederken İlkay Gündoğan transferinin detayları ise gündeme geldi. Futbolseverlerin yakından takip ettiği transfer hakkında merak edilenler İlkay Gündoğan gidiyor mu? İlkay Gündoğan Barcelona'dan ayrılacak mı? soruları ile araştırıldı.

Barcelona'nın mali sıkıntıları nedeniyle yeni transferi İlkay Gündoğan'ın lisansını çıkaramadığı iddialarının ardından Gündoğan'ın transferi gündeme düştü. Arama motorlarında İlkay Gündoğan gidiyor mu? İlkay Gündoğan Barcelona'dan ayrılacak mı? soruları aratılmaya başlandı.

İLKAY GÜNDOĞAN GİDİYOR MU?

Barcelona'nın mali sıkıntıları nedeniyle yeni transferi İlkay Gündoğan'ın lisansını çıkaramadığı ve bu durumun Gündoğan'ın takımdan ayrılmasına sebep olabileceğine öne sürüldü. Anlaşmaya göre, lisansı belirlenen tarihe kadar çıkarılamayan Gündoğan'ın sözleşmesini tek taraflı olarak feshetme hakkı bulunuyor.

LİSANSI HENÜZ ÇIKARILMADI

AS gazetesinde yer alan habere göre, Barcelona, yeni transferi İlkay Gündoğan'ın lisansını 12 Ağustos'a kadar çıkarılacağına dair söz verdi ancak henüz yıldız futbolcunun lisansını çıkarılmadı.

İlkay Gündoğan

İLKAY SÖZLEŞMEYİ FESHEDEBİLİR

Yapılan anlaşmaya göre İlkay Gündoğan'ın 12 Ağustos'a kadar lisansı çıkarılmazsa sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkı bulunuyor.

MALİ SIKINTILAR DEVAM EDİYOR

Mali sıkıntılar yaşayan İspanyol devinde oyuncu satışı yapılmadan yeni transferlere lisans çıkarılamıyor. Katalan ekibi, sözleşmelerini yenilediği Sergi Roberto, Ronald Araujo, Marcos Alonso, Alejandro Balde ve Inaki Pena gibi yıldızların da lisansını henüz çıkaramadı.

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