İlkay Gündoğan Galatasaray'a mı geliyor? İlkay Gündoğan Galatasaray'a gelecek mi? İlkay Gündoğan hangi takıma gidecek?

Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan'ın Manchester City ile sözleşme imzalamamasının ardından hangi takıma gideceği merak edildi. İngiliz basınına göre İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'a gideceği söyleniyor. Galatasaray taraftarı ise İlkay Gündoğan Galatasaray'a mı geliyor? sorusunu merak ediyor. Peki, İlkay Gündoğan Galatasaray'a mı geliyor? İlkay Gündoğan Galatasaray'a gelecek mi? İşte İlkay Gündoğan transferi hakkında merak edilenler...

İlkay Gündoğan Galatasaray'a mı geliyor? sorusu futbolseverler tarafından aratılıyor. İlkay Gündoğan'ın Manchester City ile sözleşme imzalamamasının ardından hangi takıma gideceği merak edildi. İngiliz basınına göre İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'a gideceği söyleniyor. Galatasaray taraftarı ise İlkay Gündoğan Galatasaray'a mı geliyor? sorusunu merak ediyor. İlkay Gündoğan transferi hakkında merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.

İLKAY GÜNDOĞAN GALATASARAY'A MI GELİYOR?

Galatasaray'ın Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan'ı transfer etmek istediği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde Gündoğan'ın eşi, İngiltere'de iyi yemek olmadığını söylediği için linç edilmişti. Dünyaca ünlü futbolcunun henüz İngiliz devi ile yeni sözleşme imzalamaması ise Galatasaray'a gideceği yönündeki iddiaları güçlendirdi. İngiliz basınında çıkan habere göre Galatasaray, Manchester City'de sözleşmesinin son yılına giren İlkay Gündoğan için kolları sıvadı. Dünyaca ünlü futbolcunun henüz İngiliz devi ile sözleşme imzalamaması ise sarı-kırmızılı kulübe gideceğine dair iddiaları güçlendirdi. Bilindiği üzere İlkay Gündoğan daha önce yaptığı açıklamalarda Galatasaraylı olduğunu belirtmişti.

İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Arfaoui geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşım sonrası linç edilmişti. Arfaoui yaptığı İngiltere'deki yemekleri eleştirdiği paylaşımında, "İyi bir restoran bulmak için çok uğraştım. Her yerde korkunç yemekler var. İyi bir İtalyan yemeği ya da iyi bir suşi yok. Taze yiyecekler bulamıyorum. Bütün gıdalar dondurulmuş şekilde karşıma çıkıyor." ifadelerini kullanmıştı.