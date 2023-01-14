Gösterdiği performansa taraftarından tam not alan Galatasaray, transfer döneminde de çok konuşulacak gelişmelere imza atıyor. Ara transfer döneminde de önemli isimleri gündemine alan Galatasaray'da gündem olan ilk isim İlkay Gündoğan oldu. Peki, İlkay Gündoğan Galatasaray'a mı geliyor?

Sezon başı transfer döneminde yaptığı transferlerle göz dolduran Galatasaray ara transferde de adından söz ettirecek. İlkay Gündoğan isminin gündem olmasıyla İlkay Gündoğan Galatasaray'a mı geliyor merak edildi. Peki, İlkay Gündoğan Galatasaray'a mı geliyor?

İLKAY GÜNDOĞAN GALATASARAY'A MI GELİYOR?

Galatasaray'da transferin sihirbazı Erden Timur'un İlkay Gündoğan'ı gündeme aldığı iddia edildi. Transfer döneminin ne aşamada olduğuna dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Güncel gelişeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.