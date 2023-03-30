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İlkay Gündoğan Galatasaray'a mı gelecek?

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Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İlkay Gündoğan'ın durumuyla ilgili menajerinden açıklama geldi. Peki, İlkay Gündoğan Galatasaray'a mı gelecek?

Taraftarı heyecan bastı! Galatasaray'la anılan İlkay Gündoğan için transfer açıklamasıTaraftarı heyecan bastı! Galatasaray'la anılan İlkay Gündoğan için transfer açıklaması

Sezon sonu Manchester City ile mukavelesi bitecek olan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'un durumuyla ilgili menajerinden açıklama geldi. İlkay'ın Manchester City ile bir görüşme yapmadığı, hangi takımın formasının giyeceği belirsiz olduğu ifade edildi. İlkay Gündoğan Galatasaray'a mı gelecek?

İLKAY GÜNDOĞAN HANGİ TAKIMA GİDECEK?

Sporx'in The Guardian'dan aktardığı röportajda İlhan Gündoğan, "Henüz hiçbir kulüple anlaşmadık. İlkay'ın odak noktası tamamen devam eden sezonda. Şimdi sezonun son ve en kritik noktasındayız. İlkay'ın gelecek sezon hangi takımın formasını giyeceği hala belirsiz." ifadelerini kullandı.

İlhan Gündoğan bu açıklamalarla birlikte geçen ay Barcelona'ya gittiği ve kulüple sözleşme imzaladığına dair çıkan haberleri yalanlamış oldu.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

İlkay Gündoğan Gündem Spor Haberler

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