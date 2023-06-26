Son 2 sezon M. City'nin en kritik oyuncusu İlkay Gündoğan Barcelona'ya transfer oldu. Konu hakkında futbol severler, İlkay Gündoğan Barcelona'ya gitti mi? İlkay Gündoğan hangi takıma transfer oldu, imza attı mı, ne kadara transfer oldu, kaç milyon maaş alacak? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

Aktif en iyi orta saha oyuncularından kabul edilen İlkay Gündoğan Manchester City'den ayrıldı. Futbolcunun yeni takımı ise merak edildi. Barcelona, İlkay Gündoğan transferinde mutlu sona ulaştı. Katalan devi, deneyimli orta saha ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı. Peki, İlkay Gündoğan hangi takıma gitti? İlkay Gündoğan kaç milyona transfer oldu, kaça gitti? İlkay Gündoğan yeni takımı neresi olacak? İlkay Gündoğan ne kadar maaş alacak? İşte bilgiler...

İLKAY GÜNDOĞAN HANGİ TAKIMA GİTTİ? BARCELONA'YA TRANSFER OLDU MU?

Barcelona, Manchester City ile yollarını ayıran İlkay Gündoğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki futbolcunun mukavelesine Barcelona, 400 milyon euroluk serbest kalma bedeli koydu.

Barcelona'dan yapılan açıklamada, Manchester City ile sözleşmesi sona eren İlkay Gündoğan'ın transfer edildiği duyuruldu. Katalanlar, Gündoğan ile 2 yıllık sözleşme imzalarken serbest kalma bedelini ise 400 milyon euro olarak belirledi.

İLKAY GÜNDOĞAN KİMDİR?

İlkay Gündoğan (d. 24 Ekim 1990, Gelsenkirchen) Türk asıllı Alman millî futbolcudur.

Orta saha oyuncusu olan Gündoğan, Barcelona takımında forma giymektedir. Balıkesir'in Dursunbey ilçesinden Almanya'nın Gelsenkirchen kentine işçi olarak göç eden bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Türk Millî voleybolcu Naz Aydemir ile kuzendir.

Kariyeri

İlk yılları

Gündoğan 3 yaşında doğduğu şehrin takımı SV Gelsenkirchen-Hessler 06'in altyapısında forma giymeye başladı. 1998'de Schalke 04'ün altyapısına geçti, bir sezon orada geçirdikten sonra eski takımına geri döndü. 2004-05 arasında SSV Buer takımının altyapısında oynayan Gündoğan, 2005'te uzun süre formasını giyeceği VfL Bochum takımına geçti.

VfL Bochum

2009 yılına kadar çeşitli altyapı seviyelerinde oynayan Gündoğan, 2007-08 sezonunda Bochum'un U-19 takımında oynadı. Takım, U-19 batı ligini beşinci sırada tamamladı. Gündoğan, 26 maçın 24'ünde oynadı ve 14 gol ile etkili bir performans gösterdi. Sezon ortalarında 5 maçta arka arkaya gol atma başarısını yakaladı. Sonraki sezon da U-19 takımında sezona başladı ve ilk 12 maçta 10 gol attı. Rot Weiss Ahlen U-19'a karşı oynanan maçta hat trick yaptı. Bu başarı ile ilk yarının ortasında VfL Bochum II takımına yükseldi.

1. FC Nürnberg

2008-09 sezonun ikinci yarısında 2. Bundesliga takımı 1. FC Nürnberg takımına transfer oldu. Gündoğan'ın yalnızca bir maçta oynadığı ligde üçüncü olan Nürnberg, play-off'larda Energie Cottbus'u iki maçta da yenerek Bundesliga'ya yükseldi. 2009-10 sezonunun ilk maçı olan DFB-Pokal maçında Dynamo Dresden'e bir gol attı. Bundesliga'da ilk maçına 8 Ağustos 2009'da Schalke 04 karşısında çıktı. İlk haftalarda forma giyen Gündoğan, daha sonra formayı kaptırsa da ligin ikinci yarısı takımın değişmez isimlerinden oldu. Ligdeki ilk golünü Bayern München'e attı. Gündoğan'ın golüyle Nürnberg, maçta 1-1 beraberliği sağladı. Nürnberg, lig 16.sı oldu ve geçen sezonki gibi yine play-off oynadı. İki maçta da oynayan Gündoğan, ikinci maçta bir de gol attı ve Nürnberg'in FC Augsburg'u iki maçta da yenmesine yardım etti.

2010-11 sezonunda Nürnberg'in ilk 11'indeki yerini koruyan Gündoğan, ilk 10 maçın 9'unda forma giydi ve bu maçların hepsinde ilk 11'de başladı. 9. hafta maçında VfL Wolfsburg'a ilk golü attı. Maç 1-1 olduktan sonra ise Nürnberg'e galibiyeti getiren golün asistini yaptı. Bir sonraki hafta ise Werder Bremen deplasmanında alınan 3-2'lik galibiyette iki gol kaydetti.

Borussia Dortmund

2011-12 sezonunda Real Madrid'e transfer olan Nuri Şahin'in yerine önceki sezonun Almanya şampiyonu Borussia Dortmund'a 4 milyon avro karşılığında transfer oldu. 23 Temmuz 2011'de Schalke 04 ile oynanan Süper Kupa ile ilk resmi maçına çıktı. 90 dakika forma giyen futbolcu, doğrudan penaltılara gidilen maçta takımının ilk penaltısını gole çevirdi ancak 3-4 yenilerek kupayı kaybettiler. Bir hafta sonra ise Almanya Kupası'nda ilk asistini yaptı.

Ligde ilk 10 hafta forma giyen futbolcu daha sonra ilk 11'deki yerini kaybetse de ara ara kadroya girmeyi sürdürdü. Dortmund'daki ilk golünü ise 17 Aralık 2011'de SC Freiburg'u 4-1 yendikleri maçta kaydetti. Sezon içinde ilk kez Avrupa maçına çıkan futbolcu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 maçta forma giyse de grup sonuncusu olarak elendiler. Gündoğan, sezonun ikinci yarısında ise performansını yükseltti. Almanya Kupası yarı finalinde Greuther Fürth karşısında penaltılara gitmesi beklenen maçın 120. dakikasında gol atarak takımını finale çıkaran isim oldu. Ligde de performansı, attığı goller ve asistleri ile etkili bir görünüm sergileyen Gündoğan, Dortmund ile Almanya şampiyonluğu yaşadı. 12 Mayıs 2012'de ise FC Bayern Münih'i Almanya Kupası finalinde 5-2 yenerek sezonun ikinci kupasına sahip olurken, Gündoğan 90 dakika sahada kalmıştı.

Dortmund'daki ikinci sezonunda da takımının her kulvarda FC Bayern ile başa baş verdiği mücadele takımının en önemli isimlerinden biri oldu. Ancak Süper Kupa mağlubiyeti ile başlayan sezonda ligi ve kupayı da rakiplerine kaptırdılar. Ancak UEFA Şampiyonlar Ligi Finaline çıkmaya başardılar. Finalde de FC Bayern ile karşılaşan takımda Gündoğan, takımı 1-0 mağlupken kazanılan penaltıyı gole çevirerek takımını umutlandırdı. Ancak maçı 2-1 kaybederek sezonu kupasız kapamış oldular.

Gündoğan, 2013-14 sezonuna da hızlı başladı. 27 Temmuz 2013'te FC Bayern Münih ile oynanan Almanya Süper Kupası maçında maç 1-1 devam ederken, takımını 2-1 öne geçiren golün asistini yapıp, bir dakika sonra ise kendisi bir gol kaydetti. Maçı 4-2 kazanan Dortmund, sezona kupayla başlamış oldu. Kupa ve ligde bir maça çıktıktan sonra ise millî takımda omuriliğinden sakatlık geçirerek sezonun ilk yarısında forma şansı bulamadı. 28 Mart tarihinde, Barcelona kulübü doktorları Almanya'da baştan aşağı sağlık kontrolünden geçirdi.

Manchester City

2016-17 sezonu başında 25 milyon euro karşılığında Borussia Dortmund'tan Manchester City'ye transfer olmuştur. Bu takımda ilk golünü 17 Eylül 2016 tarihinde Bournemouth takımına karşı atmıştır.

51 MAÇTA FORMA GİYDİ

İlkay Gündoğan, geçen sezon Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Manchester City'de 51 resmi maçta forma giydi. 32 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 11 gol ve 7 asistlik skor katkısı verdi.

CITY'DEN TEŞEKKÜR MESAJI

Manchester City resmi internet sitesinden "Teşekkürler İlkay" başlığıyla yaptığı açıklamada, deneyimli orta sahaya Barcelona'da başarılar diledi.

Barcelona, İlkay Gündoğan transferini bu paylaşımla duyurdu: