İlkay Aksoy kimdir? İlkay Aksoy kaç yaşında, nereli? İlkay Aksoy hayatı ve biyografisi!

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken İlkay Aksoy hakkında araştırmalar yapılıyor. İlay Aksoy kimdir? İlkay Aksoy kaç yaşında, nereli? İlkay Aksoy hayatı ve biyografisi!

16 Aralık 1969'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Lefkoşa kentinde doğan İlay Aksoy, Türkiye Cumhuriyeti, KKTC ve Avusturalya vatandaşıdır.

Meslek hayatına Turkish Daily News İstanbul bürosunda tercüman olarak başlayan Aksoy, tekstil ve organizasyon alanlarında ticari faaliyet yürüten bir iş insanıdır.

Çocuk hakları ve özellikle istismar üzerinde sivil çalışmalar yapan Güvenli Eller Platformu ve sığınmacı kuşağı ekseninde göç ile ilgili çalışmalar yürüten S Kuşağı Platformu'nda kuruculuk görevini üstlenmiştir. Sivil toplum platformu çalışmaları ve saha araştırmaları ile sosyal politikalar ve göç alanında uzmanlaşmıştır.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Aksoy, evli ve 2 çocuk annesidir.