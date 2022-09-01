Akkaya, ilk solo albümü olan Kül'ü sayesinde tek başına başarılı bir sanatçı olduğunu kanıtlayarak sevenlerinin dikkatini çekmeyi başardı ve popülerliğini gittikçe arttırdı. Son dönemde iki kez konseri iptal edilen İlkay Akkaya'nın hayatı araştırılıyor. Peki, İlkay Akkaya kimdir? İlkay Akkaya kaç yaşında, nereli? İlkay Akkaya hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

İLKAY AKKAYA KİMDİR?

26 Mayıs 1964 yılında dünyaya gelen İlkay Akkaya, İstanbul'da doğan sanatçılarımız arasında yer almaktadır. Eğitiminin dönüm noktası olan ve ne kadar başarılı bir birey olduğunu kanıtlayan Marmara Üniversitesi, Akkaya'nın yaşamında köklü değişiklikler yapmıştır. Marmara Üniversitesi'ne ait; Basın Yayın Yüksekokulu'nda eğitimini yaparak başarılı bir şekilde tamamlayan Akkaya, İlk olarak amatör bir şekilde başladığı müzik hayatında amatör kalmayı tercih etmemiş ve profesyonel müzisyen olmak için çeşitli çalışmalar yaparak emek sarf etmiştir. İlkay Akkaya, amatör bir müzisyen olmaktan çıkmak amacı ile önce Grup Yorum bünyesine girmiştir. Grup Yorum'a katılması sonucunda profesyonel müzik hayatına da başlangıç yapmıştır.

Grup Yorum ile kendisini oldukça geliştiren başarılı sanatçı, herkes tarafından tanınmaya başlamıştır. Ayrıca bu gruba katılmasına rağmen kendisini bununla da sınırlanmamıştır. Müzik eğitimi almaya karar veren Akkaya, bu kararı doğrultusunda İstanbul Üniversitesi kapsamında Devlet Konservatuarına kaydını yaptırmıştır. Buradaki eğitimi ile birlikte, aynı zamanda ekstra dersler de alan İlkay Akkaya, her zaman öğrenmeye ve eğitime açık yapısı ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Üniversite eğitimi dışında şan dersleri de almak isteyen sanatçımız, bu isteğini de gerçekleştirerek, özel bir hocadan şan dersleri almış ve müzik kulağının gelişmesine katkı sağlamıştır. Bu dersleri esnasında Grup Yorum ile iki farklı albüm çalışmasına imza atan Akkaya'nın albümlerinden birisi; Berivan-Haziranda Ölmez Zor, diğeri ise; Türkülerle adını taşıyan albümlerdir. Grup Yorum ile beraberliğine kısa bir süre daha devam eden İlkay Akkaya, daha sonra Grup Yorum bünyesinde çalışan Tuncay Akdoğanla birlikte gruptan ayrılma kararı almıştır.

İLKAY AKKAYA'DAN GRRUP KIZILIRMAK GİRİŞİMİ

1989 yılında Tuncay Akdoğan ile birlikte Grup Yorum'dan ayrılma kararı alan İlkay Akkaya, 1 sene dinlenmeyi ve bazı hazırlıklar yapmayı planlamıştır. Tam bir sene sonra ise; Grup Kızılırmak'ı kurmayı başarmıştır. 10 Ocak 1990 tarihinde kurduğu Grup Kızılırmak'ta, tahmin edeceğiniz üzere; kendisi ve Tuncay Akdoğan yer alırken, aynı zamanda İsmail İlknur da yer almıştır. 1990 yılında kurdukları bu grup çerçevesinde birçok başarıya imza atmışlar ve yaptıkları özverili çalışmalar ile kendilerini geliştirerek Grup Kızılırmak imzasını taşıyan tam 13 albüm çıkarmışlardır. İlkay Akkaya, Grup Kızılırmak'ta ilk gurubu olan Yorumdan daha fazla aktif rol almıştır. Hem hayat tecrübeleri, hem de eğitim hayatında öğrendiklerini grubuna yansıtarak Kızılırmak'ın parlamasına imkan da tanımıştır. Bu çıkış sonucunda Grup Kızılırmak hem Türkiye çapında, hem de yurt dışında çeşitli konser teklifleri almıştır. Aldığı teklifleri iyi bir değerlendirme süzgecinden geçiren başarılı grup ve Akkaya, kendilerini tanıtmayı büyük ölçüde başarmıştır. Ayrıca dönemin en ünlü grupları arasında yer alan Grup Kızılırmak; o dönemde yayınlanan gazete ya da dergilerde haftalık yayınlar kapsamında adından fazlasıyla söz ettirmiştir

İLKAY AKKAYA'NIN OYUNCULUK HAYATI

İlkay Akkaya, sanat hayatı boyunca gelişmeyi aklından çıkarmayan,"mutlaka her yaşta insanın öğrenecek az da olsa bir şeyleri vardır" felsefesi ile yaşamına devam eden bir sanatçı olmayı yeğlemiştir. Grup Kızılırmak sayesinde büyük başarı elde eden ve yıldızı parlayan İlkay Akkaya, bir müzik grubu kurmasına rağmen; elde ettiği saygın popülerlik sayesinde oyunculuk teklifleri de almayı başarmıştır. Ankara Birlik Tiyatrosu, İlkay Akkaya başta olmak üzere Grup Kızılırmak'a bir teklif ile gitmiştir. Tiyatroda oynanan Pir Sultan Abdal oyunu için yapılması gereken müziklerin yapımını İlkay Akkaya önderliğindeki Grup Kızılırmak almıştır. Ayrıca, gruba oyunculuk teklifi gelmiştir ve Tuncay Akdoğan Pir Sultan Abdal adlı tiyatro oyununda anlatıcı ve aynı zamanda ozan olarak görev yapmıştır.

İlkay Akkaya ise; Ballıhan karakterini canlandırmayı üstlenmiştir. Ballıhan karakteri; Pir Sultan Abdal'ın eşiydi yani Akkaya başrol oyuncusu konumundaydı. Bu oyunda hem İlkay Akkaya hem de Tuncay Akdoğan büyük bir başarı göstermiştir. İlgili tiyatro oyunu, Ankara Birlik Tiyatrosu bünyesinde toplamda 2 sene oynanmıştır. 1990 ve 1992 yılları arasında oynanan Pir Sultan Abdal oyunu; tiyatro severler tarafından da oldukça beğenilmiştir. Müzik hayatı dışında tiyatroda da kendisini gösteren İlkay Akkaya, son derece sevilen bir sanatçı konumuna geldi. Tiyatro oyunu ve grup çalışmalarına devam ederken, bunlarla yetinmeyen İlkay Akkaya, solo çalışmalarını sevenleri ile buluşturdu.

İLKAY AKKAYA VE KIZILIRMAK'IN EN PARLAK DÖNEMLERİ

Grup Kızılırmak'ı kurarak ne kadar doğru bir iş yaptığını kanıtlamaya devam eden İlkay Akkaya, Pir Sultan Abdal tiyatro oyununun dışında uzun bir süre hem sinema dünyasında, hem de tiyatro camiasında gerek müzikleri ve gerekse oyunculuk performansı doğrultusunda kendisini göstermeye devam etti. Bir Küçük Bulut filminde de müzik çalışmaları ile dikkat çekmeyi başaran İlkay Akkaya ile Grup Kızılırmak, Tarık Akan ve aynı zamanda Füsun Demirel gibi başarılı sinema oyuncularının başrolde yer aldığı sinema eserine katkıda bulunarak şöhretini kat kat arttırarak herkes tarafından beğenilmeye devam ettiler.

Müzik çalışmalarına devam eden İlkay Akkaya, bir yandan oyunculuk sektöründe de ara vermeden ilerlemeye çalışıyordu ve bu doğrultuda 2003 yılında Talan isimli tiyatro oyununda rol almayı başardı. Zafer Diper tarafından sahneye sunulan Talan tiyatro oyununda ayakta alkışlanan oyunculardan birisi oldu. Grup Kızılırmak ile birlikte sahnelenen bir oyuna da müzikleriyle katkı sağladı. 2003 yılında sahnelenen ve Nazım Hikmet hayranlarını kendisine çekmeyi başaran, Şeyh Bedrettin Destanı adını taşıyan ve Nazım Hikmet imzalı olan şiirin sahneye uyarlamasında müzikleri yapan Grup Kızılırmak, Nazım Hikmet hayranlarına da hitap etmeyi başardı. Böylece birçok kitleye seslenen bir grup haline geldi ve her girdikleri çalışmadan alınları ak bir şekilde çıktılar.

Grup Kızılırmak ve İlkay Akkaya olarak, ayrı profiller altında sanata katkı sağlayan başarılı şarkıcı ve oyuncu, sanatçılara destek vermeyi de asla ihmal etmedi. Kendisi müzik sektöründe ilerlerken, kendisinden sonra gelen meslektaşlarının da elinden tutarak sadece kendisini değil; sanat camiasını da düşünmeyi ihmal etmedi. Bu özelliği sayesinde de onun yardımsever imajı hiçbir zaman silinmedi. Grup Kızılırmak ile birlikte yaptığı çalışmalar neticesinde büyük başarılar kazanan İlkay Akkaya, tek başına solo albümler de yaptı. İlk solo albümünü ise 1988 yılında çıkardı.

Akkaya, ilk solo albümü olan Kül'ü sayesinde tek başına başarılı bir sanatçı olduğunu kanıtlayarak sevenlerinin dikkatini çekmeyi başardı ve popülerliğini gittikçe arttırdı. 1999 yılına geldiğimizde ise; ortak bir albüm çalışması yaptı. Söğüt adını taşıyan bu ortak çalışma ile birçok yerde konserlerini sergilemeye devam etti, ayrıca ikinci solo albüm çalışmalarına da devam etmeye çalışan başarılı sanatçı Akkaya, 2001 yılında kendi imzasını taşıyan ve ikinci solo albümü olan Unutmayı çıkardı. Akkaya'nın bu albümü adeta satış rekorları kırıyordu, oysa 3. solo albüm çalışmalarına çoktan başlamıştı bile. Aradan 2 yıl geçti ve Akkaya'nın beklenen üçüncü solo çalışması da müzik marketlerde yerini aldı. "Yine" adıyla çıkardığı bu yeni solo albümü, özellikle genç nesil tarafından fazlasıyla beğenildi. İlkay Akkaya, 2005 yılında müzik sektörüne bir süre ara verse de, 2010 yılında çıkardığı "Gelmedin Diye" albümü ile çalışmalarına tekrar geri döndü.