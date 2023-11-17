İlk yarıda fişi çektiler! İspanya, Güney Kıbrıs'ı deplasmanda devirdi
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EURO 2024 Elemeleri A Grubu'nda İspanya, deplasmanda Güney Kıbrıs'ı 3-1 yendi. Alphamega Stadyumu'nda oynanan maçta İspanya'nın gollerini 5. dakikada Lamine Yamal, 22. dakikada Mikel Oyarzabal ve 28. dakikada Joselu attı.
EURO 2024 Elemeleri A Grubu'nda Güney Kıbrıs ile İspanya kozlarını paylaştı. Alphamega Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip İspanya 3-1 kazanırken
İLK YARIDA FİŞİ ÇEKTİLER
Konuk takıma 3 puanı getiren golleri, 5. dakikada Lamine Yamal, 22. dakikada Mikel Oyarzabal ve 28. dakikada Joselu atarken ev sahibi ekibin tek golününü ise 75. dakikada Kostas Pileas attı.
PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA
Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantileyen İspanya 18 puana ulaşırken, Güney Kıbrıs'ın puanı yok. Grubun bir sonraki maç haftasında İspanya evinde Gürcistan'ı ağırlarken, Güney Kıbrıs gruptaki maçlarını tamamlamış oldu.