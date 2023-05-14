Türkiye geneli seçim sonuçlarının gelmesiyle beraber ikinci turla alakalı sorular araştırılmakta. İlk turda oy kullanmayan kişiler ikinci turda oy kullanabilir mi merak konusu oldu. Peki, İlk turda oy kullanamayan ikinci turda kullanabilir mi? İkinci tura nasıl kalınır? 2 tur seçim nasıl olur? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi sona erdi. Türkiye genelinde oyların sayılmaya başlanmasıyla beraber ikinci tur gündeme geldi. İkinci tura nasıl kalınır merak konusu oldu. Peki, İlk turda oy kullanamayan ikinci turda kullanabilir mi? İkinci tura nasıl kalınır? 2 tur seçim nasıl olur? Detaylar haberimizde...

İKİNCİ TURA NASIL KALINIR?

Cumhurbaşkanı adaylarından hiçbirinin salt çoğunluğu sağlayamaması halinde 28 Mayıs'ta ikinci tur oylama yapılacak. Bunun için daha önce YSK tarafından hazırlanan seçim takvimi işleyecek.

İŞTE AÇILAN SANDIK VE ADAYLARIN OY ORANI

Saat 21.00 itibarıyla sandıkların yüzde 63'ü açılırken adayların oy oranları şu şekilde: