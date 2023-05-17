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İlk turda oy kullanmayan vatandaşlar, fikir değişikliği veya farklı sebepler nedeniyle ikinci turda oy kullanmak istiyor ve bu nedenle İlk turda oy kullanamayan 2. turda kullanabilir mi? Sorusu araştırılmaya başlanıyor. Bu haberimizde merak eden seçmenler için İlk turda oy kullanamayan 2. turda kullanabilir mi? Sorusunu yanıtladık. Peki, İlk turda oy kullanamayan 2. turda kullanabilir mi? İlk seçimde oy kullanmayanlar 2. seçimde oy kullanabilir mi?

İLK TURDA OY KULLANAMAYAN 2. TURDA KULLANABİLİR Mİ?

Seçmen kağıdı üzerinde yer alan ifadede " 28.05.2023 pazar günü ikinci oylamanın yapılması halinde de geçerlidir" ifadesi yer aldı. Buna göre ilk turda oy kullanmayan vatandaşlar, seçmen kağıdında yer almakta olan bilgilere göre ikinci turda oy kullanabilecekler.

SANDIK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?

Genel ve Yerel seçimlerde sandık kurulunda görev alabilmeniz için ikametgah adresinize göre ilgili ilçe seçim kurulu başkanlığına başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Sandık görevlileri YSK tarafından kamu görevlisi olan adaylar arasından seçilir.

KİMLER SANDIK GÖREVLİSİ OLAMAZ?

İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, askeriyede görevli kişiler, milletvekilleri ve milletvekili adayları sandık görevlisi olamaz. Bu kişiler haricinde 18 yaşını doldurmuş olan her Türk vatandaşı sandık görevlisi olmak için başvuru yapabilir.