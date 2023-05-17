İlk turda oy kullanamayan 2. turda kullanabilir mi ve 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçiminde kimler oy kullanamaz sorularına yanıt aranıyor. 2023 Genel Seçimleri ikinci tura kalması sebebiyle 28 Mayıs tarihinde gerçekleşecektir. İlk turda oy kullanamayan 2. turda kullanabilir mi ve 28 Mayıs seçiminde kimler oy kullanamaz merak ediliyor. Peki, İlk turda oy kullanamayan 2. turda kullanabilir mi? 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçiminde kimler oy kullanamaz?

Ümit Özdağ: CHP'den 'Bizi destekleyin' diye bir talep yok

28 Mayıs seçiminde kimler oy kullanamaz ve ilk turda oy kullanamayan 2. turda kullanabilir mi soruları sıklıkla araştırılıyor. 2023 seçimleri ikinci tura kalması ile beraber, ilk turda oy kullanamayan 2. turda kullanabilir mi merak ediliyor. İlk turda oy kullanamayan 2. turda kullanabilir mi ve 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçiminde kimler oy kullanamaz sorularına yanıt aranıyor. İlk turda oy kullanamayan 2. turda kullanabilir mi? 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçiminde kimler oy kullanamaz? Detaylar haberimizdedir…

İLK TURDA OY KULLANAMAYAN 2. TURDA KULLANABİLİR Mİ?

2023 Genel Seçimleri 28. dönem milletvekili ve 13. cumhurbaşkanı için halk sandığa gitti. 14 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen seçimde ilk turda Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan cumhurbaşkanı adaylarının çoğunluğa ulaşamaması nedeniyle seçimler ikinci tura ertelenmiştir. Bununla beraber, cumhurbaşkanlığı seçimi 28 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecektir. İlk turda oy kullanamayan 2. turda kullanabilir mi sorusu sıklıkla araştırılıyor. Seçmenler ilk turda oy kullanmadığı ise ikinci turda oy kullanabilirler.

KİMLER OY KULLANAMAZ?

Silâhaltında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir),

Askeri öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar (Ek: 10.6.1983 – 2839/44 md. Değişik: 27.10.1995–4125/2 md.).